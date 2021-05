Pronašli biomarker, jedinstveni potpis, koji otkriva rani stadij teškog oblika bolesti COVID-19

Znanstvenici Sveučilišta u Zurichu prepoznali su prvi biomarker koji pouzdano otkriva koji pacijenti će razviti teže simptome. Biomarker je mjerljiva promjena parametara bioloških sustava (izgrađenih od organskih i neorganskih tvari, koji se prate pomoću biomonitoringa. Riječ je o karakterističnim biološkim indikatorima koji se koriste za identifikaciju fizičkih oštećenja ili poremećaja fizioloških procesa, često preko praćenja indirektnih promjena. Time se otvara mogućnost unapređenja liječenja težih oblika bolesti COVID-19. U priopćenju koje je objavilo sveučilište povodom ovog otkrića podsjeća se kako većina zaraženih koronavirusom SARS-CoV-2 razvija samo blage simptome ili ih ne razvija uopće.

No, ima pacijenata koji razvijaju ozbiljne po život opasne slučajeve COVIDa-19 te potrebuju intenzivnu medicinsku skrb i respirator kako bi i dalje mogli disati. Mnogi od ovih pacijenata nažalost i podlegnu bolesti ili pretrpe dugotrajne zdravstvene posljedice. Prepoznati i liječiti ove bolesnike u ranoj fazi, potreban je svojevrsni mjerni instrument, biomarkeri koji bi upućivali odnosno prepoznali one kod kojih postoji rizik razvoja težeg oblika bolesti COVID-19. Prof. Burkhard Becher s Instituta za eksperimentalnu imunologiju Sveučilišta u Zurichu predvodio je znanstvenik koji su surađivali s grupama iz Tubingena, Toulousea i Nantesa, te otkrili takav biomarker, a to je broj T limfocita, ubojitih T-stanica, u krvi. Ove stanice su vrsta bijelih krvnih stanica, leukocita, te su dio ranog imunog odgovora.

