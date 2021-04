Alarm za uzbunu! 7 znakova ukazuje na srčani udar: Ako vam se ovo javi – odmah doktoru

Svake godine oko 805.000 Amerikanaca ima srčani udar. Srčani udar može se dogoditi ako osoba ima začepljene arterije koje su povezane s bolestima srca, što je poznato kao ateroskleroza. Masne naslage mogu se stvoriti u arterijama srca i ponekad puknuti, što pokreće stvaranje krvnih ugrušaka koji blokiraju protok krvi u srce.

Kod srčanog udara srce nastavlja kucati, ali smanjenje protoka krvi u srčanom mišiću može potaknuti bol ili druge simptome. Važno je što prije prepoznati znakove za srčani udar kako bi osoba mogla na vrijeme početi liječenje i tako izbjegla trajna oštećenja srčanog mišića. Kardiolozi i drugi zdravstveni stručnjaci naveli su nekoliko suptilnih znakova srčanog udara koje nipošto ne bi trebalo zanemariti.

Umor

Kardiologinja Stacey E. Rosen navodi da je umor jedan od najčešćih znakova za srčani udar koje je ona primijetila, posebno kod žena.

“U mojoj 25-godišnjoj karijeri, osobe koje su bile na rubu srčanog udara prijavljuju da se osjećaju umorno i da nisu u mogućnosti raditi svoje uobičajene aktivnosti”, kaže dr. Rosen, potpredsjednica za žensko zdravlje u Katz Institutu za žensko zdravlje.

Tijekom srčanog udara smanjuje se protok krvi u srce, što stvara dodatni stres na mišiću, zbog čega se osoba može osjećati jako umorno i iscrpljeno. Treba napomenuti da umor može biti i znak nečega drugog, a ne samo srčanog udara. No, ako se osjećate umorno dulje vrijeme, bilo bi dobro da razgovarate sa svojim liječnikom kako biste otkrili o čemu je točno riječ. Liječnik će odlučiti je li potreban elektrokardiogram (EKG) koji provjerava aktivnost srca ili neki drugi test srca.

Bol u leđima, rukama ili prsima

Primjetna bol ili bol u leđima, prsima ili bilo kojoj ruci često su znak za tihi srčani udar. Budući da bol često nije popraćena tipičnim pritiskom u prsima povezanim sa srčanim udarom, ljudi to obično ignoriraju, kaže dr. Rosen.

Dr. Rosen ističe da su neki pacijenti prijavljivali takvu bol nakon vježbanja pa su smatrali da je to posljedica vježbanja.

“No, ako je taj simptom novi, to može biti zabrinjavajuće i trebali biste posjetiti liječnika”, savjetuje dr. Rosen.

Nedostatak ili kratkoća daha

Ako ste se ranije penjali stepenicama i niste ostajali bez daha, a sada se to događa, trebali biste pripaziti na to jer bi to mogao biti suptilni znak srčanog udara. Ako vas muči nedostatak daha odmah nakon buđenja, to također može biti znak da nešto nije u redu, ističe kardiologinja Annapoorna Kini, profesorica medicine na Medicinskom fakultetu Icahn u New Yorku. Srce igra ključnu ulogu u transportu kisika do ostatka vašeg tijela i uklanjanju ugljikovog dioksida iz tkiva, a blokirani protok krvi u srce može utjecati na disanje.

Iznenadna žgaravica ili podrigivanje

Ako imate povremenu žgaravicu nakon teškog ručka, to nije razlog za brigu. No, ako se žgaravica odjedanput pojavi iako vas ranije nije mučila, bilo bi dobro da o tome razgovarate sa svojim liječnikom, piše The Healthy. Angina, bol u prsima nalik na žgaravicu, uzrokovana je nedostatkom protoka krvi u srce, što se događa tijekom srčanog udara, kaže dr. Ryan Madanick, docent medicine na medicinskoj školi UNC u Chapel Hillu, u Sjevernoj Karolini.

Želučane tegobe

Simptomi srčanog udara ponekad mogu oponašati želučane probleme poput mučnine, povraćanja ili drugih gastrointestinalnih problema, navodi dr. Rosen. Ako se ne osjećate dobro, trebali biste razgovarati sa svojim liječnikom.

Nelagoda u grlu, vratu ili čeljusti

Neobjašnjiva nelagoda u vratu ili čeljusti ili stezanje u grlu koje nikada prije niste osjetili mogu ukazivati na srčani udar, kaže dr. Kini. Ako se pojave ovi znakovi, trebali biste se odmah javiti liječniku, savjetuje ona.

Osjećaj da nešto nije u redu

Dr. Rosen navodi da su s brojni njeni pacijenti izvijestili da su prije srčanog udara osjećali da nešto nije u redu ili da nešto nije kako bi trebalo biti. Ako vam se čini da postoje neki problemi, da se nešto događa ili da se jednostavno općenito ne osjećate dobro, javite se svom liječniku, savjetuje dr. Rosen. Osim toga, dr. Rosen ističe i da su neki pacijenti izvijestili da su se netom prije srčanog udara osjećali “manje mentalno oštro”.

