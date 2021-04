Imate nizak pritisak? Dr Pantić se oglasio: Evo šta treba da uradite prije prve kafe, mnogi ljudi ovdje griješe

– Ljudi ustanu pa ne doručkuju pa prvo kafa, a ko ne doručkuje pa mu uz to još i padne šećer, pa popijete kafu koja vas malo razbudi ali ne diže pristisak, plus još je diuretik pa još više spusti pritisak – objašnjava dr Sergej dodajući da može kafa da se pije ali prvo i prije svega doručak!

– Sve može ali obavezno doručak – kaže dr Pantić dodajući da osim do glavobolje može da dođe i do promjene srčanog ritma zbog elektromagnetnog zračenja.

– Nema skakanja ujutru iz kreveta nego minut-dva sjednete, odmorite, razmislite šta ćete i kako taj dan pa onda ustajete – kaže dr Pantić dodajući da većina žena tokom života ima nizak pritisak pa jedno vrijeme on počne da varira i onda se ustali kao visok.

On dodaje i da ko ima problema s visokim pritiskom treba da uzima terapiju i to stalno a ne da prekida jer “mu je bolje” pošto kad ta terapija počne da se uzima onda nema nazad – pije se do kraja života, prenosi “Pink“.

