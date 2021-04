Indijski soj korone otkriven i u Belgiji, evo što znamo o njemu

Francuska je također zbog nove inačice koronavirusa odlučila uvesti nova ograničenja ulaska putnicima iz Indije te će za tu zemlju uskoro početi vrijediti ista ograničenja kao i za Brazil, Argentinu, Čile i Južnu Afriku.

Indijski soj

Mutirani soj covida-19 je prvi put identificiran u Indiji u listopadu, no uskoro se proširio diljem zemlje. Indijsko ministarstvo zdravstva je 24. ožujka izvijestilo da 15% do 20% dijagnosticiranog covida-19 u državi Maharashtra ima dvije neobične mutacije: E484Q i L425R. Postotak je navodno do sada u nekim dijelovima te države porastao na više od 60%, a mutirani soj je dobio naziv B.1.617.

Ova varijanta se uskoro proširila u više zemalja, među kojima su Velika Britanija, SAD, Izrael i Australija.

Britanski stručnjaci su evidentirali ovaj soj u uzorcima iz Ujedinjenog Kraljevstva koji datiraju iz veljače. Državna agencija za javno zdravstvo Engleske (PHE) priopćila je prošlog tjedna kako su u Engleskoj do sada zabilježena 73 slučaja tog soja, a u ponedjeljak je ministar zdravstva Matt Hancock revidirao brojku na 103 infekcije. Većina zaraza novim sojem u Britaniji povezana je s putovanjima u Indiju ili iz nje, ali bilo je i slučajeva lokalnog prijenosa, piše The Guardian.

AFP je danas priopćio kako je i u Belgiji zabilježen prvi slučaj zaraze indijskim sojem.

Koliko je ovaj soj opasan?

PHE je prošloga tjedna priopćio da B.1.617 trenutno ima oznaku “u procesu istrage”. Ako se pokaže da je ovaj soj zarazniji ili otporniji na naš imunološki odgovor, tada će se govoriti o “zabrinjavajućoj varijanti”.

Stručnjaci su pomalo zabrinuti jer ta inačica sadrži dvije mutacije proteina S (S – spike, šiljak) koje bi mogle pojačati njegovu sposobnost da izbjegne naš imunološki odgovor. Mutacija L452R može pomoći virusu da izbjegne neka protutijela nastala nakon cijepljenja, dok E484Q ima sličnosti s mutacijom E484K koja omogućuje južnoafričkoj varijanti da u nekoj mjeri postane otporna na cjepiva.

Hoće li cjepiva biti djelotvorna?

Znanstvenici smatraju da će postojeća cjepiva biti djelotvorna kod indijskog soja u smislu sprječavanju teškog oblika bolesti i u smislu usporavanja širenja zaraze, piše BBC.

“Za većinu ljudi cjepiva mogu značiti razliku između nikakvih ili blagih simptoma i završavanja u bolnici s mogućnosti smrtnog ishoda”, rekao je virolog Jeremy Kamil sa Sveučilišta Louisiana.

Je li ovaj soj odgovoran za porast zaraženih u Indiji?

U Indiji se od 15. travnja svakodnevno bilježi oko 200.000 slučajeva covida-19, što je mnogo više od 93.000 slučajeva dnevno na vrhuncu zadnjeg vala prošle godine.

Ovaj značajan porast slučajeva infekcija koronavirusom mogao je nastati zbog velikih okupljanja i nedostatka preventivnih mjera, poput nošenja maski ili socijalnog distanciranja. S druge strane, jedan od uzroka mogla bi biti i varijanta B.1.617.

Prosječna prevalencija varijante porasla je sa skoro 0% u siječnju na čak 52% uzoraka u travnju, navodi Al Jazeera.

U nekim okruzima države Maharashtra, epicentru trenutnog vala, nova varijanta covida-19 nalazi se u više od 60% uzoraka.

Koliko su znanstvenici zabrinuti?

Imunolog Danny Altmann sa sveučilišta Imperial College London kazao je kako, prema svemu što je vidio, smatra da će indijski soj uskoro postati “zabrinjavajuća varijanta”.

S druge strane, genetičar Jeffrey Barrett s Instituta Sanger smatra da indijska inačica vjerojatno neće biti toliko problematična kao druge zabrinjavajuće varijante, poput južnoafričke ili brazilske, prenosi index.

“Ovaj soj je mjesecima bio prisutan u Indiji u niskim razinama. Pojavio se i u drugim područjima i nije se izuzetno brzo širio, što ukazuje na to da nije toliko zarazan kao britanski soj”, kazao je Barrett.

S njim se slaže i Kamil koji je kazao kako “sumnja da je indijski soj zarazniji od britanskog”.

