POJAČANO ZNOJENJE MOŽE UKAZIVATI NA OZBILJAN PROBLEM: Kuda se vi najviše znojite?

Znojenje je za vaše tijelo jednako važno kao i hrana. Uz pomoć nekoliko miliona znojnih žlijezda (čiji rad regulira središnji živčani sustav posredstvom perifernih živaca) tijelo se znoji kako bi reguliralo tjelesnu temperaturu, a to pak je životno važan mehanizam.

Tijelo znojenjem gubi određenu količinu energije – hladi se. To je naročito neophodno nakon napora ili izloženosti visokim temperaturama, čak i kod vrućice izazvane bolešću. Čovjek putem pora na koži dnevno gubi od 0.5 do 0.7 litre tekućine i to ako se nalazi u rashlađenom prostoru, po vrućini naravno još mnogo više (i preko 2 i pol litre).

Da nema procesa znojenja, tjelesna bi temperatura porasla za nekoliko stupnjeva, što bi dugoročnije narušilo vitalne funkcije organizma.

Žlijezde znojnice raspoređene su po cijelom tijelu i stvaraju više ili manje znoja, a najviše ondje gdje se žlijezde nalaze u skupinama: na dlanovima, ispod pazuha, na stopalima i tjemenu.

Uvrijeđeno je mišljenje da je znojenje zdravo jer se tako iz tijela odstranjuju toksini i štetni produkti metabolizma, no ti je samo djelomice tačno. Znoj sadrži i natrijev klorid (kuhinjsku sol) i malo nataloženih tvari poput mliječne kiseline i elektrolite (natrij, kalij), a sve to je bitno za funkcioniranje našeg organizma

Ako se u prohladnoj sobi budite oznojeni, u svakom slučaju potražite savjet liječnika. Pretrage će utvrditi radi li se o nekoj infekciji, pa čak i tuberkulozi ili poremećaju izmjene tvari ili pak hiperfunkciji (pojačanom radu) žlijezda znojnica.

Često su kronične upale povezane s lagano povišenom temperaturom, a ljudi to veoma često ignoriraju. Povišenje temperature u večernjim satima primjećuje se kao znojenje i to je dugo jedini simptom postojeće bolesti.

Isto tako mnogima je dovoljno da se tek malo uzbude pa da već budu okupani znojem. Takva emocionalna znojenja događaju se ljudima s nestabilnim vegetativnim sustavom.

KAKO SPRIJEČITI POJAČANO ZNOJENJE?

Kod znojenja najvažnije je vođenje higijene (redovito tuširanje) i redovito mijenjanje rublja (i ne samo zbog mirisa već i bakterija koje se razvijaju). Birajte odjeću od prirodnih materijala kao što su pamuk, lan, prirodna viskoza.

Neugodan tjelesni miris možemo spriječiti uporabom dezodoransa. A danas su trgovine prepune i antiperspiranata, preparata koji smanjuju znojenje. Prednost im je što dulje štite od neugodnih mirisa, no ometaju rad žlijezda znojnica (sužuju pore i začepljuju ih) i mogu izazvati alergijske reakcije, pa se ne preporuča svakodnevna upotreba.

Dobra metoda za neutralizaciju mirisa znoja je soda bikarbona koja vrlo dobro upija znoj i istovremeno neutralizira i nekoliko vrsta bakterija koje stvaraju neugodan miris. Soda bikarbona se nanosi na područje pazuha.

U smanjenju prekomjernog znojenja pomoći može kura čajem od kadulje (kao i tablete na bazi kadulje). Pijte mjesec dana po šoljicu čaja ujutro nakon buđenja i navečer prije spavanja.

U slučaju zbilja jakog znojenja nekima pomogne i iontoforeza – vodena kupka kroz koju se pušta istosmjerna struja niske jakosti, a ako niti to ne uspije postoji i kirurško odstranjivanje žlijezda znojnica, prenosi Novi

Facebook komentari