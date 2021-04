PREDIJABETES: PET ZNAKOVA NA KOJE SVAKA ŽENA U ČETRDESETIMA TREBA DA OBRATI PAŽNJU!

Iako vam nalaz krvi može pokazati da li se krećete u pogrešnom pravcu odnosno da li ste na putu da razvijete oboljenje, važno je da obratite pažnju i na druge znakove. U nekim slučajevima, čak iako je nalaz uredan, možda imate predijabetes. Ono što zabrinjava jeste to što 90% ljudi ima predijabetes, a da to ne zna. To je veoma veliki problem, jer ako ne znate da imate ovo stanje, onda ne možete ni poduzeti neophodne korake da “otjerate” oboljenje od sebe.

Predijabetes je granično stanje kod kojeg je šećer u krvi konstantno visok, ali ne toliko visok da se smatra dijabetesom. Najjednostavniji način da ustanovite da li ga imate jeste da uradite nalaz krvi. Najprecizniji je A1C test koji određuje procenat glukoze (šećera) koji je vezan za hemoglobin. Ukoliko prepoznajete sljedeće simptome, bilo bi i više nego mudro da se što prije obratite doktoru.

Mrlje na koži

Ako imate predijabetes, moguće je da vam se na koži pojave crvenkaste, smeđe ili žućkaste mrlje. Dijelovi kože mogu da svrbe, da se perutaju, a i krvni sudovi mogu biti vidljivi. Pazite i na tamne, baršunaste mrlje na koži, jer one mogu ukazivati na to da imate previše insulina u krvi.

Giht

Giht – vrsta artritisa koja nastaje kada se mokraćna kiselina nakuplja u vašem tijelu i formira kristale u zglobovima, tetivama i kostima – nije neko staromodno i izumrlo oboljenje. U sve većem je porastu širom svijeta, a istraživanja pokazuju da osobe koje su ga imale imaju i veći rizik od razvijanja dijabetesa, vjerovatno iz razloga što se oba oboljenja često pojavljuju kod gojaznih osoba.

Zadebljana koža

Da li osjećate da vam je koža zadebljana ili voskasta? Ovo je poznato pod nazivom digitalna skleroza i dok često počinje na prstima ruku i nogu, ona se može raširiti na cijelo tijelo. Ponekad nastaje kada visok nivo šećera ošteti krvne sudove.

Opadanje kose

Postoji niz faktora koji mogu uzrokovati opadanje kose, uključujući određene lijekove, stres i genetiku. Međutim, gubitak kose povezuje se i sa insulinskom rezistencijom, što je znak predijabetesa i dijabetesa tipa-2. Insulinska rezistencija, u osnovi, znači da imate problema sa efikasnom upotrebom insulina da biste šećer iz krvi premjestili u ćelije pa upravo iz tog razloga završite sa visokim nivoom šećera u krvi.

Ekstremni umor

Iako je normalno da ćete se ponekad osjećati iscrpljeno, ono što nije normalno jeste kada pokušavate da jedva “pregurate” dan. Krivac za ovo može biti insulinska rezistencija, jer ako se šećer zadrži u krvotoku, on ne odlazi u ćelije organizma koje ga koriste za energiju.

Šta možete uraditi?

Ukoliko otkrijete da imate predijabetes, nemojte paničiti. Potrebno je napraviti par životnih promjena, a za početak obratiti pažnju na ishranu. Pazite šta jedete. Povrće, riba, mahunarke i zdrave masti morale bi vam svakodnevno biti na jelovniku. Druga stvar koju je potrebno uraditi jeste da vam vježbanje i fizičke aktivnosti postanu prioritet. Istraživanja pokazuju da čak i lagane vježbe (poput hodanja i brzog hodanja) mogu smanjiti i stabilizovati nivo šećera u krvi,piše Hayat

