Radikalno čišćenje disajnog sistema: Ovako se jačaju pluća i povećava njihov kapacitet!

Pluća obavljaju brojne važne funkcije – uklanjaju ugljen dioksid, štite telo od prodora prašine i drugih štetnih materija, i što je najvažnije, snabdevaju organe i tkiva kiseonikom. Kompletna životna aktivnost organizma bez pluća je nemoguća, a ljudsko zdravlje zavisi od njihovog stanja.

U mirovanju tkiva ljudskog tela troše oko 0,3 litara kiseonika u jednoj minuti. Ovo se obezbeđuje ako su pluća zdrava.Uzroci respiratorne disfunkcije

Problemi sa plućima se mogu javiti iz različitih razloga, a najčešći su sledeći:

pušenje;

udisanje izduvnih gasova i hemijskih isparenja;

nepravilno lečenje prehlade;

neuravnotežena ishrana.

Sve to dovodi do činjenice da telu nedostaje kiseonik, a to, pre svega, remeti mozak i može da bude uzrok razvoja raznih bolesti.Simptomi plućne bolesti

Ako pluća ne rade pravilno, pojavljuju se sledeći simptomi:

uporni kašalj;

ustajali dah;

česte glavobolje;

brzo zamaranje;

zatvor.

Ako su pluća čista, tada veća količina kiseonika ulazi u organizam, što ubrzava metaboličke procese, doprinosi brzom obnavljanju ćelija i izlečenju celog organizma.

Najpovoljniji period za čišćenje ili lečenje respiratornog sistema je proleće.

Saveti za čišćenje pluća

Posebna vežba pomoći će u sprečavanju zagušenja i nakupljanja sluzi u plućima. Dovoljno je raditi sledeće:

ujutro nakon buđenja sedite i opustite mišiće što je više moguće;

lagano podignite glavu i udahnite što više vazduha kroz nos;

zadržite dah nekoliko sekundi;

polako dišite na usta;

ponovite vežbu za nekoliko minuta, tri do četiri puta.

Vežbanje treba izvoditi ujutro, jer se preko noći u plućima nakuplja sluz. Tokom dana možete ponoviti vežbu.

Beli luk može da poboljša zdravlje pluća

Da biste ublažili napad kašlja ili bronhitisa, dovoljno je uzimati kašičicu soka belog luka dnevno na prazan stomak, nakon čega ne bi trebali da pijete tečnost pola sata. Uprkos osećaju pečenja, beli luk ne šteti sluzokoži.Druga efikasna opcija za čišćenje pluća je inhalacija esencijalnim uljima sa bor, eukaliptusa ili majorana. Dovoljno je prokuvati pola litra vode u emajliranoj posudi i, ne uklanjajući sud s vatre, u vodu dodati kašičicu esencijalnog ulja. Udisati deset minuta paru, prekrivajući glavu peškirom. Postupak se preporučuje pre spavanja. Trajanje lečenja je dve nedelje.

Da biste smanjili količinu šlajma, koristite mešavinu seckanih lešnika i meda. Ovaj lek je posebno efikasan protiv kašlja.

Vežbe disanja za jačanje kapaciteta pluća

Polako udišite na nos maksimalnu količinu vazduha, zadržite dah pola minuta, zatim izdahnite i ponovite ponovo deset puta.

Vežbe disanja uključuju sledeće vežbe:

1. Vakuumsko disanje

Sedite na pod i zauzmite udobnan položaj, ispravite leđa, duboko udahnite i polako izdahnite (potpuno oslobađajući vazduh iz pluća). Zatim zadržite dah pet do deset sekundi i polako udišite. Vežbu je najbolje izvoditi na prazan stomak, pet do deset puta.2. “Puraka” vežba

Trebalo bi izdahnuti i polako napuniti pluća vazduhom, a zatim opet polako izdahnuti. Ponovite pet do deset puta. Što duže udišete, bolje je za pluća.

3. “Kumbaka” vežba

Ova vežba se izvodi slično kao prethodna, ali zadržavajući dah pre izdisaja pet do dvadeset sekundi. Vežbu radite najmanje pet puta.

4. “Rečaka” vežba

Nakon što ste zadržali dah (kao u prethodnoj vežbi), trebalo bi polako izdahnuti, potpuno isprazniti pluća, pa ponoviti 5 puta.

Tokom vežbanja, pratite stanje u telu, ne bi trebalo da dođe do nelagode (vrtoglavica, gušenje). Ako vam vežbe prave druge smetnje, nemojte ih izvoditi

