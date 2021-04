Strahujete od cjepiva? AstraZeneca je objavila zbog kojih simptoma morate odmah tražiti liječničku pomoć

AstraZeneca neizravno je potvrdila to isto još 24. ožujka, u pismu zdravstvenim radnicima objavljenom i na stranicama HALMED-a, uz detaljno nabrojane simptome zbog kojih se treba odmah javiti liječniku

Za razliku od mnogih država članica koje su ograničile cijepljenje od građane starije dobi, u Hrvatskoj je to cjepivo i dalje namijenjeno svim dobnim skupinama. Od mlađih, to su zasad uglavnom građani s kroničnim bolestima, ali uskoro će na red doći i svi ostali, zahvaljujući tome što su mnogi u ciljanim skupinama odbili primiti cjepivo AstraZenece u strahu od nuspojava – iako koristi od cijepljenja nadmašuju rizike.

Prema iskustvima cijepljenih, liječnici obiteljske medicine ne upozoravaju ih na moguće zabrinjavajuće simptome kada ih nazovu zbog termina cijepljenja. Dapače, naglašavaju da su povišena temperatura i zimica uobičajene nuspojave zbog kojih se ne treba javljati ordinacijama, gdje ionako imaju previše posla nastojeći uz sve drugo osigurati i primjeren odaziv na cijepljenje, te svoje pacijente ne žele obeshrabrivati nabrajajući im moguće dodatne simptome niti gubiti vrijeme odgovarajući na sva dodatna potpitanja.

Nije, međutim, jasno zašto se na punktovima za cijepljenje u Hrvatskoj ne dijele letci s osnovnim informacijama što očekivati nakon cijepljenja i kako reagirati u pojedinim situacijama, kako je to slučaj u mnogim drugim zemaljama, ako se već nije upozorilo na moguće simptome zgrušavanja krvi.

Easy Read What to Expect After Your Vaccination Leaflet by Raoul Belavić on Scribd

Tim više što je sama AstraZeneca prije točno dva tjedna obavijestila liječnike o rizicima od trombocitopenije i poremećaja zgrušavanja krvi, potvrđujući crno na bijelo moguću povezanost ‘s vrlo rijetkim slučajevima krvnih ugrušaka uz nisku razinu krvnih pločica (trombocita)’.

‘Kombinacija tromboze s trombocitopenijom, u nekim slučajevima praćena s krvarenjem, vrlo je rijetko opažena nakon cijepljenja cjepivom COVID-19 Vaccine AstraZeneca. Zdravstveni radnici trebaju pripaziti na znakove i simptome tromboembolije i/ili trombocitopenije.

Cijepljene osobe treba uputiti da odmah potraže liječničku pomoć u slučaju da se razviju simptomi kao što su kratkoća daha, bol u prsima, oticanje nogu i perzistentna bol u abdomenu nakon cijepljenja. Dodatno, sve osobe u kojih se pojave neurološki simptomi, uključujući teške ili perzistentne glavobolje te zamućen vid nakon cijepljenja, kao i one osobe u kojih se nekoliko dana nakon cijepljenja pojave modrice na koži (petehije) udaljene od mjesta primjene cjepiva, također moraju odmah zatražiti liječničku pomoć’, stoji u pismu AstraZenece zdravstvenim radnicima u Europskoj uniji.

HALMED je za tportal potvrdio da je ‘nositelj odobrenja’ (AstraZeneca d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, op.a.) 24. ožujka poštom distribuirao pismo zdravstvenim radnicima: svim liječnicima obiteljske medicine i centrima za provođenje cijepljenja, sukladno odobrenom EMA-inom komunikacijskom planu. Na vanjskoj strani omotnice je pečat HALMED-a s naznakom ‘važna sigurnosna obavijest’.

‘Sva pisma koja se iz nekog razloga ne isporuče primatelju vraćaju se HALMED-u te u tom slučaju tražimo od nositelja odobrenja da ažurira listu, šaljemo im listu svih adresa na koje Pismo nije zaprimljeno te ih općenit tražimo da nam jave sve poteškoće u distribuciji kako bi se osiguralo da Pismo dođe do svih primatelja kojima je namijenjeno’, navela je glasnogovornica HALMED-a Ivana Šipić Gavrilović.

Inače, u slučaju nacionalno odobrenih lijekova tekst pisma odobrava HALMED, a zdravstvenim radnicima ga upućuje ili HALMED ili nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet. U slučaju pisama koja se odnose na lijekove odobrene centraliziranim postupkom u kojem odobrenje daje Europska komisija temeljem ocjene koju provodi EMA, tekst pisma i komunikacijski plan usuglašavaju se na sjednicama Povjerenstva za ocjenu rizika na području farmakovigilancije (PRAC) te odobravaju na sjednicama Povjerenstva za humane lijekove (CHMP) pri EMA-i. Nakon odluke CHMP-a, HALMED odobrava prijevod na hrvatski jezik te potom nositelj odobrenja Pismo upućuje zdravstvenim radnicima, sukladno odobrenom komunikacijskom planu te se objavljuje i na stranicama EMA-e i HALMED-a.

Facebook komentari