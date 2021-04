Zamaranje, kratak dah, malaksalost: Doktorica otkriva simptome oštećenog srca uslijed koronavirusa

Poznato je da je najčešći razlog za nastanak koronarne bolesti su plakovi u arterijama koji sadrže holesterol ili upale. Kada se plak nataloži, on suzi srčane arterije, smanjujući dotok krvi u srce. Na kraju procesa, smanjen dotok krvi može da izazove bol u grudima (anginu pektoris), kratak dah ili neke druge znake i simptome koronarne bolesti, dok potpuno začepljenje može izazvati infarkt.

– Studije koje se objavljuju u stručnim časopisima sugerišu da sistemska upala koja postoji kod COVID -19 infekcije i supstance koje se oslobađaju citokini mogu da dovedu do perikarditisa i miokarditisa prije nego samo dejstvo SARS-COV 2 virusa. Sistemska upala može da dovede i do aritmija i do destabilizacije koronarnog plaka i njegove rupture i posljedičnog infarkta – upozorava Ivana Cerovina Đurić, ljekar opšte prakse.

Srčane tegobe se manifestuju zamaranjem, preznojavanjem, bolovima u grudima, lupanjem srca i nepravilanim radom, kratkim dahom, malaksalošću i blago povišenom temperaturom.

– Obično se tada pacijenti jave kardiologu ili internisti. Kada se odrade pretrage – pregled, laboratorija, EKG, eho srca, vidi se da postoji perikarditis – upala srčane maramice) ili miokarditis – upala srčanog mišića, a nekad i oba – kaže doktorka Đurić za “Blic” i navodi simptome koji ukazuju na perikarditis:

– Perikarditis predstavlja upalu srčane maramice koja obavija srce. To je stanje koje može da bude potencijalno opasno za život i treba ga uvijek ozbiljno shvatiti. Kad dođe do upale srčane maramice, obično pacijenti počnu da se žale na: bol u grudima koji je kao ubod nožem, ali može da se širi u vrat i ramena. Neki naravno osjećaju i konstantan bol ili pritisak u grudima.

Osim toga pacijenti se žale na bol pri udahu i kratak dah, na visoku temperaturu, obično ne višu of 37,5, mada može i da bude viša, to zavisi od uzroka i imunog statusa pacijenta, na malaksalost i brzo umaranje, a tahikardiju i/ili aritmiju, ali i otoke oko nogu.

– Takođe osjećaju olakšanje kad sjede ili su nagnuti naprijed, dok se tegobe pogoršavaju dok leže ili kad su u pokretu, odnosno u bilo kakvom naporu – kaže doktorka.

Miokarditis je upala srčanog mišića i može da dovede do poremećaja u kontraktilnosti što smanjuje efikasnost srca kao pumpe koja snabdeva organizam krvlju.

– To se manifestuje poremećajem u radu u vidu ubrzanog ili nepravilnog rada (aritmije), bolovima u grudima, kratkim dahom, zamaranjem, povišenom temperaturom,otocima, ali se mogu formirati i krvni ugrušci koji mogu dovesti do infarkta ili moždamog udara, kao i do popuštanja srca. Generalno simptomi su na početku slični između perikarditisa i miokarditisa.

