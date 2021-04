Ovi gastrointestinalni simptomi povezani su s covidom-19

Najčešći simptomi covida-19 su vrućica, umor i suhi kašalj. Prema podacima Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), 83% do 99% ljudi razvije vrućicu, 59% do 82% kašalj, a 44 % do 70 % umor. Neki simptomi koronavirusa slični su onima kod gripe, a uključuju groznicu, otežano disanje, glavobolju, grlobolju te bolove u mišićima.

Neki pacijent razviti gastrointestinalne simptome kao što su proljev, gubitak apetita ili povraćanje, čak i ako nema drugih simptoma sličnih gripi. Nedavno istraživanje koje je provelo Sveučilište Stanford otkrilo je da trećina pacijenata koji imaju blage simptome covida-19 ima simptome koji utječu na probavni sustav. Druga studija koju su proveli istraživači iz Pekinga pokazala je da 3% do 79% zaraženih osoba može razviti gastrointestinalne probleme.

Proljev

Proljev se često javlja kod osoba koje su zaražene koronavirusom. Studija koje je objavljena u časopisu American Journal of Gastroenterology pregledala je 206 pacijenata koji su imali blagi oblik covida-19. Pokazalo se da je 48 pacijenata imalo samo probavne simptome, a 69 pacijenata imalo je i probavne i respiratorne simptome. prenosi “N1“.

Od ukupno 117 osoba sa želučanom distresom, kod njih 19.4% proljev je bio prvi simptom koronavirusa.

Povraćanje

Istraživanje koje su proveli stručnjaci iz Pekinga pokazalo je da je povraćanje simptom covida-19 koji se češće javljao kod djece nego kod odraslih osoba. Istraživači su otkrili da je između 4% i 16% odraslih osoba povraćalo nakon infekcije, a povraćanje je bio simptom covida kod 7% do 67% djece.

Gubitak apetita

Brojni ljudi koji se zaraze koronavirusom izgube i apetit, a osim toga se bore i s drugim gastrointestinalnim simptomima. Spomenuta studija iz Pekinga pokazala je da je gubitak apetita iskusilo 40% do 50% pacijenata.

Osim ovih probavnih simptoma, neki pacijenti su prijavili i mučninu, bolove u trbuhu te gastrointestinalno krvarenje, prenosi Healthline. Kod nekih pacijenata proljev može biti prvi znak infekcije. U nekim slučajevima, simptomi slični gripi mogu se javiti nakon proljeva. S druge strane, neki pacijenti mogu iskusiti samo gastrointestinalne simptome.

