NE BUDITE U ZABLUDI: Stručnjaci dali novi odgovor kolika je zapravo normalna tjelesna temperatura

Od 1851. normalnom tjelesnom temperaturom smatra se 37 ° C koju je ustanovio Karl Vunderlih, ‘otac kliničke termometrije’.

Međutim, njemački doktor takođe je uočio odstupanja u temperaturi zavisno od starosti i pola i primjetio da se normalna temperatura bolje opisuje kao raspon.

Evo šta treba da znate o svojoj temperaturi.

Ljudsko tijelo nema stalnu temperaturu, a zavisno od starosti, doba dana, pa čak i aktivnostima koje obavljate, tačnije je opisati normalan raspon temperature: između 36,1 ° C i 37,2 ° C.

Temperatura može varirati između pojedinaca, gdje su neki članovi porodice stalno topliji od drugih. To nije uvijek loše. Normalni raspon za veliku većinu ljudi je između 36 ° C i 37 ° C.”

Studija iz 2017. objavljena u časopisu British Medical Journal, a u kojoj je učestvovalo 35,488 ljudi pokazala je da je prosječna tjelesna temperatura 36,6 ° C, malo niža nego što ustanovljeno 1851. Studijom iz 2020. utvrđeno je da se prosječna tjelesna temperatura s vremenom smanjivala. Prosječno se na svakih 10 godina temperatura snižavala za 0.03 stepena.

Autori nove studije sa Stenforda ukazuju da se promjena tjelesne temperature može povezati s poboljšanjima ljudskog zdravlja i životnog vijeka, jer je temperatura pokazatelj brzine metabolizma.

Stručnjaci kažu kaže da žene mogu imati i različite temperature tokom mjesečnog menstrualnog ciklusa i ističu mnoge druge faktore koji mogu uticati na temperaturu svakodnevno.

– U prosjeku su djeca obično nešto toplija od odraslih, a stariji od 65 godina su hladniji – kaže Brentli. Vježbanje, hidratacija i odjeća takođe će uticati na vašu dnevnu temperaturu.

– Naša temperatura pada noću tokom spavanja i povećava se tokom dana. Najniža temperatura je oko 4 sata ujutro, a najviša u 17 sati – kažu stručnjaci.

Do porasta temperature dolazi i zbog povećanog kortizola – hormona stresa – u tijelu tokom dana. Drugi faktor može biti hrana, koja obično malo povisuje temperaturu nakon obroka.

Visoka temperatura jedan je od prvih simptoma bolesti. Groznica je pokazatelj da se vaše tijelo bori protiv infekcije i uobičajen je odgovor na mnoge vrste virusa i bolesti. Često je povezana s drugim simptomima poput glavobolje, umora, bolova u tijelu i znojenja.

