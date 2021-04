ZATO VAM JE IMUNITET SLAB – obratite pažnju na OVE SIMPTOME: Evo šta nedostaje u vašem tijelu

Osim pandemije koja nas je zadesila, svima je ionako jasno da moderan način života utiče i na povećane potrebe za mineralima i vitaminima. Pitanje je šta sami možemo da učinimo?

Postoji način kako povećati unos ključnih nutrijenata, ali i kako prepoznati simptome da je baš vama to potrebno!

1. SELEN

Selen je ključan element za proizvodnju selenoproteina, a jedan od najvažnijih je glutation, antioksidans za kojeg neka istraživanja tvrde da može delovati kao zaštita od razvoja raka, posebno kancera prostate. Pozitivno utiče na mentalno stanje i raspoloženje – istraživanja pokazuju da su osobe s niskim nivoom selena u krvi sklonije depresiji. Poznata je i uloga selena u očuvanju reproduktivnog zdravlja muškaraca, a u novije vrijeme pokazana je i važnost selena u očuvanju reproduktivnog zdravlja žena.

Manjak selena se lako otkriva analizom krvi, a česti simptomi su gubitak kose, umor i nakupljanje kilograma.

Kako unijeti više selena

Među najboljim izvorima selena su smeđi šampinjoni, šitake pečurke, plava riba (npr. sardina, tuna, losos, skuša,), plodovi mora (školjke, jastog, morski račići) i žitarice cijelog zrna (ovas, ječam, smeđi pirinač).

2. CINK

Cink je mineral u tragovima, što drugim rečima znači da su našem organizmu potrebne vrlo male količine cinka da bi pravilno funkcionisao. Potreban je za zdrav imunitet, energiju, regulaciju metabolizma i proizvodnju insulina. U našem organizmu cink igra odbrambenu ulogu u borbi protiv toksina i drugih štetnih supstanci koje svakodnevno unosimo. Ključnu ulogu igra i u proizvodnji T-ćelija koje brane organizam od virusa i kancerogenih ćelija. Ukratko, nedostatak cinka ugrožava vaš imunitet zbog čega je organizam podložniji bolestima.

Da vam nedostaje cinka može vam reći nakon analiza i ljekar, ali i neki simptomi to otkrivaju: loš imunitet, loš ten, alergije, problemi sa snom, gubitak kose, teškoće s pamćenjem.

Cink možete potražiti u namirnicama poput jogurta, sira, spanaća ili morskih plodova.

3. VITAMIN D

Od kad traje pandemija korona virusa, svima je postalo jasno koliko je važan ovaj vitamin. Osim zaštite od virusa, on je potreban da bi telo apsorbovalo kalcijum, pa je tako važan za zdrave kosti i mišiće. Manjak vitamina D je povezan s depresijom, neplodnošću i bolom u zglobovima, kao i nesanicom. Poznatiji i kao sunčev vitamin, vitamin D se prirodno proizvodi u organizmu kada smo izloženi suncu, a može se pronaći u određenim namirnicama ali i u obliku dodataka ishrani. Studije objavljene u The Journal of Alimentary Pharmacology and Therapeutics pokazuju da skoro 50% populacije ima nedostatak vitamina D u krvi, posebno tokom zime.

Najbolje je uraditi krvne analize kako bismo sa sigurnošću znali koliki je deficit i ima li ga. Loše raspoloženje, umor, slabost u mišićima i manjak energije mogu biti simptomi nedostatka ovog vitamina.

Svi znamo da je sunce odličan izvor ovog vitamina, a najviše ga možemo dobiti tokom proljeća i ljeta kada smo mu često izloženi. Čim sunce dodirne kožu, telo će te zrake pretvoriti u vitamin D. I naravno, prema rečima stručnjaka, dovoljno vitamina D možete dobiti i iz ovih namirnica: masne ribe, crvenog mesa, sira, jogurta, jajam, pečurki koje su bile izložene UV zracima.

4. VITAMIN B12

Njegova ključna uloga je da nas štiti od anemije, glavnog krivca za osjećaj umora i malaksalosti, tj. osigurati telu dovoljno crvenih krvnih zrnaca koja će uspješno prenositi kiseonik po celom telu. Bez dovoljno vitamina B12, naše zdravlje pati, a gubitak energije je primetan. Budući da igra ključnu ulogu u pretvaranju ugljenih hidrata, proteina i masti u energiju, potrebno je imati adekvatne nivoe vitamina B12 kako bi iskoristili svu energiju dobijenu iz hrane. Telo ga ne može proizvoditi pa je potrebno unositi ga putem hrane ili suplemenata.

Ako sumnjate na nedostatak vitamina B12, porazgovarajte sa svojim ljekarom. Ponekad se nedostatak može ustanoviti i analizom krvi, ali možda će biti potrebna dodatna testiranja. Neki od simptoma manjka vitamina B12 mogu biti zbunjenost, gladak jezik, utrnulost ruku i nogu, osećaj da imate groznicu, loše raspoloženje.

Vitamina B12 možete dobiti iz ribe, mesa i jaja.

5. JOD

Prvi na listi je jod, a velik je broj ljudi kojima upravo nedostaje ovaj nutrijent. Ugrožena grupa su trudnice i osobe koje pate od autoimunih bolesti. Jod je potreban za proizvodnju hormona štitne žlijezde, koji pomažu pri kontroli metabolizma, rastu i gubitku kilograma.

Manjak joda je prvi uzrok slabijeg razvijanja intelekta kod djece, a sve je češći. Najteži hemijski element koji se pojavljuje u biološkim organizmima je upravo jod. Njegova rijetkost u tlu vodi do nedostatka joda u mnogim živim organizmima, pa i kod ljudi; procenjuje se da nedostatak joda ugrožava oko 2 milijarde ljudi u svetu i glavni je uzrok pojave mentalne retardacije. Od gušavosti na svijetu pati 700 miliona ljudi.

Manjka li vama joda, možete provjeriti kod ljekara, a sami možete prepoznati prema uobičajenim simptomima: oticanje vrata, gojenje, umor i osjećaj slabosti, gubitak kose, suha koža, slabije pamćenje.

Najbolji su prirodni izvori joda morska riba i plodovi mora (npr. rakovi, školjke) kao i morske alge i jaja, mlijeko i mliječni proizvodi (sir, jogurt). Joda ima i u jagodama, zelenom lisnatom povrću, krompiru i integralnim (cjelovitim) žitaricama, prenosi Novi

