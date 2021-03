Poznati infektolog otklanja dileme: Bilo koja vakcina koja postoji u svijetu je bolja od virusa

Kao prvo, širi se brže i kao drugo znamo da prouzrokuje teške slučajeve i kod mladih. Imunološki, nemamo još mnogo ljudi vakcinisanih – u Njemačkoj imamo 8 posto, u Bosni i Hercegovini još manje, tako da je sljedeći zadatak da vakcinišemo što više ljudi i tako spriječimo teške, pogotovo smrtne slučajeve, rekao je prof. dr. Andrej Trampuž, infektolog, šef odjela Klinike Charite u Berlinu u intervjuu N1

“Svaki koji se sada inficira, čak i umre je jedan previše. Sve treba napraviti da spriječimo nove slučajeve infekcija, dok ne vakcinišemo stanovništvo, treba napraviti lockdown, sa testovima, možemo vidjeti gdje se ljudi inficiraju više i tamo napraviti još stroži lockdown, najmanje 14 dana. Dovoljno je 70 do 80 posto ljudi da se vakciniše, onda ćemo zaustaviti pandemiju, a do tada potrebna je dobra, iskrena komunikacija svaki dan – da kažemo to je katastrofa – i dobar pristup, da ljudi razumiju zašto treba da ostanu kući i nose maske. Nažalost, političari koji imaju odgovornost, u velikom broju država ne rade dobro jer sve upotrebljavaju za vlastite političke ciljeve“, vrlo otvoreno govori za N1 prof. dr. Trampuž.

Prvi simptomi i znak da se zaraženi treba javiti u bolnicu, odnosno “kada disanje ide mnogo brže, više od 30 puta u minuti, kada osjeti da nema dovoljno kiseonika, pogotovo kada je i temperatura visoka i ako je bio u blizini nekog drugog ko je inficiran, tada mu treba kiseonik i ako dobiju ti pacijenti kiseonik, pomogli smo im 90 posto, da kritičnu fazu prebrode”, savjetuje doktor Trampuž,prenosi Oslobodjenje

I najbolje medicinske klinike u ovoj pandemiji ne mogu učiniti mnogo, govori ovaj infektolog iz Njemačke, navodeći primjer da i kod njih u intenzivnom odjelu umire svaki treći pacijent. Mnoge države imaju sojeve za koje ne znaju ni da postoji. Lijek ne postoji i sve što mogu učiniti je dati kiseonik i podržavati funkcije organa.

Kontraindikacije gotovo ne postoje, prate se duže osobe koje su u istoriji bolesti imali alergije, nakon što prime dozu, umjesto 15, 30 minuta. Također, trudnicama do tri mjeseca se ne preporučuje vakcinacija do drugog ili trećeg trimestra.

Pitali su doktora Trampuža o lijekovima koji, u međuvremenu, skupo plaća rodbina bolesnih u BiH, kao što Remdisivir, Favira i drugi.

“Mi isto imamo te lijekove za liječenje u bolnici, ali nijedan nije pokazao neki efekat, tako da dajemo samo u izuzetnim slučajevima, ali ne isplati se na bilo koji način kupovati ove lijekove. To ne preporučujem. Imaju najviše nuspojava koje mogu završiti i smrtnim ishodom. Jedini lijek ako ga damo dovoljno brzo, samo u bolnici, koji može da pomogne su kortikosteroidi, to nije skup lijek, to imaju sve bolnice, siguran sam i u BiH“, preporuke su njemačkog infektologa, prof. dr. Andreja Trampuža.

