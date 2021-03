Moćni saveznici imuniteta: Osam najboljih antibiotika iz prirode

Antibiotici su farmakološki agensi koji mogu potpuno uništiti patogene mikroorganizme ili zaustaviti njihov rast ili razmnožavanje bez pričinjavanja značajnije štete organizmu domaćinu.

Suvremena medicina snažno se oslanja na uporabu ovakvih kemijskih agensa u borbi protiv velikog broja zaraznih bolesti.

U narodnoj medicini u tu se svrhu već stoljećima koriste namirnice koje su prirodni antibiotici. U nastavku donosimo neke od njih.

No treba napomenuti da ove namirnice nisu zamjena za antibiotike koje nam propisuje liječnik. One imaju svojstva antibiotika, ali nikako nisu u istome rangu s medicinskim i ciljano propisanim preparatima. Mogu spriječiti ili ublažiti upale i jačati imunitet, ali ukoliko se borite s upalom, svako konzultirajte liječnika.

1. Češnjak

Dokazano je da kemijski spojevi u češnjaku, uključujući alicin, pokazuju antibakterijsko djelovanje. Češnjak se stoljećima koristi za borbu protiv zaraznih bolesti, a njegovo antibakterijsko djelovanje prvi je put opisano sredinom 1800-ih. Ona su najučinkovitija kada se češnjak konzumira sirov, i to lagani usitnjen. Naime, kada ga lagano usitnimo iz njega se oslobađaju enzimi koji se pretvaraju u spomenuti alicin te ga takvog možemo dodati u sir, umake i slično.

No ako ne podnosite miris i okus češnjaka, na tržištu se može naći i u obliku praha, ulja, ekstrakta i tableta.

2. Luk

Luk je čest dodatak umacima, juhama i temeljcima, a sadrži snažne flavonoide koji djeluju poput antibiotika.

Da bi se povećala njegova učinkovitost, dobro ga je narezati i pustiti da odstoji nekoliko minuta, baš poput češnjaka. Taj će postupak povećati izlučivanje fitonutrijenata zbog kojih se luk i ubraja među namirnice prirodne antibiotike.

3 Origanovo ulje je jedno od najsnažnijih antibakterijskih esencijalnih ulja jer sadrži karvakrol i timol, dva antibakterijska i antigljivična spoja. Istraživanja pokazuju da je ulje origana učinkovito protiv mnogih kliničkih sojeva bakterija, uključujući Escherichia coli i Pseudomonas aeruginosa.

Da biste ulje origana koristili kao prirodni antibiotik, možete ga pomiješati s vodom ili kokosovim uljem. No treba biti oprezan jer je riječ o vrlo jakom ulju pa se nikada ne smije koristiti više od jedne do dvije kapi dnevno i to najviše četrnaest dana.

4. Med

Med je obično prva namirnica za kojom posežemo kada smo bolesni. Kako bi se proizveo oko 1 kg meda, pčele moraju sletjeti na cvijet oko 100 000 puta. Pritom treba razlikovati cvjetni i šumski med. Cvjetni med potječe od cvjetnog nektara, dok šumski med nastaje od slatkih tvari koje pčele zajedno s nektarom pokupe na drveću. Šumski med uglavnom je lošije kvalitete, tamniji i ima više minerala nego cvjetna varijanta.Dokazano je da med, prije svega cvjetni, jača imunitet, poboljšava probavu, poboljšava obnavljanje tkiva, ima antibakterijska svojstva te ubrzava otklanjanje toksina iz organizma.

5. Jabučni ocat

Jeftina namirnica koja se često koristi i u svrhe mršavljenja odnosno poticanja brzine metabolizma, također ima antibiotska svojstva. Jabučni ocat, dobiven fermentacijom svježih jabuka, sadrži visok udio octene i jabučne kiseline, vitamina, minerala i aminokiselina.Također je dobar izvor pektina, vitamina A, B6, C, E, tiamina, likopena, niacina, pantotenske kiseline, riboflavina i beta karotena.

Često se preporučuje da se pije u čaši vode s dodatkom meda, no ako vam okus pijenja žlice jabučnog oca rastopljenog u čaši vode nije opcija, jednostavan način na koji ga možete unijeti je dodavanjem na salate.

6. Đumbir

Đumbir ima snažna protuupalna i antibakterijska svojstva. Brojna istraživanja pokazala su da pomaže u prevenciji gripe i prehlade, a vrlo povoljno djeluje i na probavni sustav. Od njega se najčešće kuha čaj, a može ga se i svježe naribanog dodati u brojna jela. No imajte na umu da je njegov okus vrlo intenzivan, pa treba pripaziti na količinu koju konzumiramo.

7. Hren

Sirovi hren dio je mnogih uskršnjih obroka diljem Hrvatske, a pritom vrijedi imati na umu i sve njegove dobrobiti. Može pomoći u prevenciji i liječenju infekcije sinusa, mokraćnog mjehura i kožnih infekcija. U sastavu hrena nalazi se visok udio sumpora koji dokazano djeluje kao antibiotik. Hren sudjeluje u eliminaciji parazita iz probavnog sustava, te stimulira rad imunološkog sustava i povećava razinu bijelih krvnih stanica,piše Zadovoljna

8. Kurkuma

Egzotična kurkuma ima snažno djelovanje na čitav organizam, a može se dodati kao začin u umake, rižota i brojna druga jela. Kurkumin, glavni aktivni sastojak kurkume, ima snažna protuupalna i antioksidacijska svojstva. Može ublažiti simptome gripe i prehlade i poboljšati rad tjelesnih stanica.

