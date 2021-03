Svakodnevne navike kojih se morate riješiti jer mogu izazvati infarkt

Ako znamo da su bolesti srca vodeći uzrok smrtnosti u svijetu, valja pripaziti.

Dobra je vijest da možete lako utjecati na zaštitu zdravlja, ako odbacite neke štetne navike.

NE PROVJERAVATE TLAK

Je li vaš tlak u granicama normale? Jeste li sigurni? Prema pisanju stručnjaka s Harvarda, samo u Americi otprilike 70 posto ljudi pati od hipertenzije, a upravo će to stanje uništiti stijene krvnih žila i tako povećati šanse da ćete doživjeti infarkt ali i da će doći do razvoja demencije.

NE PRATITE STANJE KOLESTEROLA

Kako starimo, tako tijelo proizvodi sve više kolesterola koji se može taložiti na stijenkama žila i tako povećati šanse da će doći do infarkta.

Kod žena u menopauzi može doći do toga da se „dobar“ kolesterol snižava, a onaj loš raste. Stručnjaci savjetuju da bi se on morao provjeriti svakih 5 godina, ali starije osobe i nešto češće.

JEDETE PREVIŠE ZASIĆENIH MASNOĆA

Zadnje informacije koje je znanost pružila glase ovako: namirnice koje su bogate zasićenim masnoćama mogu povisiti LDL (loš) kolesterol u krvi što će uvelike povećati rizik od razvoja bolesti srca. Koje su namirnice u pitanju? Crveno meso, piletina s kožicom, a i sir.

NISTE AKTIVNI

Smjernice za to koliko biste u tjednu trebali vježbati se nisu godinama mijenjale, a glase: 150 minuta aktivnosti umjerenog intenziteta ili 75 minuta intenzivnijeg treninga, plus vježbe snage dva puta u tjednu. Mi smo sigurno da to možete jer hodati, plesati ili vrtlariti i nije tako teško. Ako želite više, trčite, plivajte ili planinarite.

PIJETE ZASLAĐENA PIĆA

Nije tajna da većina nas unos dnevnih kalorija odradi putem raznih napitaka. Ono što je loše za vaš struk, loše je i za zdravlje. Studija objavljena prije dvije godine kaže kako su ovakvi napici povezani s povećanim rizikom od smrti, posebno od kardiovaskularnih bolesti. prenosi “Ordinacija“.

JEDETE PREVIŠE SLATKIŠA

Dodani šećeri koji se nalaze u našim omiljenim poslasticama mogu uvelike utjecati na razvoj bolesti srca. Američki centar za rak navodi kako muškarci konzumiraju 24 žlice šećera na dan što je oko 384 kalorija, a profesor s Harvarda, dr. Frank Hu, nutricionist, navodi kako upravo unos takvih šećera povećava rizik od razvoja bolesti jetre, dijabetesa, upala, ali i bolesti srca poput infarkta.

PREVIŠE ALKOHOLA

To da alkohol utječe na zdravlje jetre je dobro dokumentirano, ali prevelik unos će naštetiti i zdravlju srca. Povisiti će tlak, trigliceride, što će dovesti do povećanog rizika za razvojem bolesti srca.

DIJETALNA GAZIRANA PIĆA

Istraživanja pokazuju kako osobe koje vole ovakve napitke i ostale koji sadrže umjetna sladila imaju veće šanse da će se kod njih razviti metabolički sindrom – kada tijelo ima problema s procesuiranjem inzulina, što je pak rizik za razvoj dijabetesa. Dijabetes je veliki rizični faktor za razvoj bolesti srca.

PREVIŠE SPAVATE

Previše dobre stvari isto nije dobro, a to se odnosi i na san, a posebno kako starimo. Pregled istraživanja, objavljen u magazin American Journal of Cardiology otkrilo je kako više od 8 sati sna može povećati rizik od kardiovaskularnih bolesti. Devet sati znači umjeren rizik, 11 sati sna je povezano sa skoro 44 posto povećanim rizikom od srčanog infarkta.

IZBJEGAVATE SE*S

Ovo je jednostavna navika za promijeniti. Istraživanje objavljeno u magazinu American Journal of Cardiology otkriva da seks samo jednom mjesečno ili manje povisuje rizik od kardiovaskularnih bolesti. Iako erektilna disfunkcija može biti simptom bolesti srca, ova je studija otkrila kako poveznica između malo seksa i bolesti srca nema veze s erektilnom disfunkcijom.

