U POTPUNOSTI UNIŠTITE GLJIVICE NA NOKTIMA: 10 NAJBOLJIH NARODNIH NAČINA ZA BORBU PROTIV GLJIVICA

. Glavna stvar koju biste trebali znati o gljivici je da ona nigde ne nestaje sama po sebi, i što je najgore od svega, počinje da napada nove delove kože.Ako u sebi pronađete gljivicu, nemojte se nadati čudesnom isceljenju. Stvorite ga sami! Skrećemo vam pažnju 10 najboljih narodnih načina za borbu protiv gljivica. Oni nisu samo sigurni i efikasni, već pomažu i u održavanju porodičnog budžeta.

KAKO SE OSLOBODITI GLJIVICA

Koristite medveđu grožđe i rusu (celandin)

50-60 grama celandina prelijte ključalom vodom (1-1,5 litara). Ostavite da se infuzija malo ohladi, a zatim dodajte 50 ml 3% rastvora vodonik-peroksida. Naparite nogu (ili drugi pogođeni deo tela) sa ovom infuzijom, a zatim nanesite list medveđeg grožđa po dužini.

Popravite rezultat upotrebom tinkture ruse. Da biste to uradili, sipajte rusu sa 1 čašom ključale vode i ostavite u termosu oko sat vremena. Uzmite jednu kašiku ujutro, za ručak i uveče. Za nedelju dana gljiva će nestati bez traga!Napravite kupke od hrastove kore

Sipajte 200-250 g seckane hrastove kore u šerpu, dodajte 1 litar hladne vode, stavite na laganu vatru 15 minuta. Pustite da se smesa malo ohladi i u njoj uparite noge.

Podmazati sirćetnom kiselinom

Navlažite pamučni peškir nerazređenom sirćetnom kiselinom, a zatim nežno namažite pogođeno područje. Ako osetite peckanje, onda znajte: lek deluje. Ponavljajte postupak dok nelagodnost nestane.

Ne sprovodite ovaj postupak noću kako ne biste dobili ozbiljne opekotine.

Probajte jod

Kapnite 1 kap joda na pogođeno područje kože 2 puta dnevno. Ako se tokom takvog kursa javi bol, onda to, po pravilu, ukazuje na oporavak.

Ako osećate nelagodnost koja se svakodnevno povećava, odreknite se joda u korist drugih tretmana za gljivicu.Nanesite ulje čajevca

Pokušajte da nanesete ulje čajevca na prethodno isparivanu kožu. Ovo će pomoći ublažiti svrab i izlečiti pogođeno područje.

Efikasan lek – rastvor propolisa

Pokušajte da izlečite gljivicu alkoholnim rastvorom propolisa. Primenite ga što je češće moguće i bićete prijatno iznenađeni što se gljiva može izlečiti tako brzo i efikasno.

Nakon nestanka spoljnih manifestacija bolesti, nastavite da ponavljate postupak još nekoliko dana. Ovo će vas spasiti od ponovnog pojavljivanja gljivica.

Lokalno nanesite sok od belog i crnog luka

Ako želite jednom zauvek da se rešite gljivica, utrljajte pogođena područja sokom od belog i crnog luka. Ovaj postupak ima specifičan miris ali bitno je da pomože.Premažite sirćetom i sokom od šargarepe

Razblažite 100-150 ml soka od šargarepe čašom 7% sirćeta. Namažite pogođenu kožu 5-6 puta dnevno do potpunog oporavka. Budite pažljivi sa sirćetom, nemojte opeći kožu.

Koristite sirovi krompir

Ogulite i izrendajte krompir. Nanesite oblog od krompira na pogođena područja pomoću flastera. Držite 30 minuta 3 puta dnevno. Do potpunog oporavka, ponavljajte postupak najmanje mesec dana.

Utrljajte Kombuhu

Otkinuti mali komad kombuhe. Uklonite koru sa nje i gnječite do stanja kaše. Utrljajte ovu masu u pogođeno područje 3-4 puta dnevno. Koristite svaki put svež oblog. Za najbolji efekat, temeljno isparite noge pre postupka.Gljivice su neprijatna bolest koja čeka čoveka na svakom koraku. Na nesreću, postoji mnogo načina da se zarazite gljivicama: preko papuča tuđe sobe, peškira, setova za manikir i pedikir.

Gljivicu možete “uhvatiti” na zabavi, bazenu, parnom kupatilu ili sauni. Međutim, postoje dobre vesti: možete se potpuno oporaviti bez skupih farmaceutskih lekova. Jod, sirćetna kiselina ili luk sa belim lukom sigurno se mogu naći u vašem domu. Uzmite naše savete za sebe i podelite ih sa prijateljima,piše Dnevni.rs

