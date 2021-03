DOKTOR UPOZORIO! OVIH 10 STVARI NI SLUČAJNO NE RADITE AKO IMATE POVIŠENU TEMEPERATURU: Važno je da znate, inače možete pogoršati stanje

Takođe može ukazivati i na neke manje ozbiljne tegobe, poput gripa. Bez obzira na porijeklo, ljekari upozoravaju šta ne bi trebalo da radite ako dobijete povišenu temperaturu.

1. Ne pijte određena pića

– Al*oholna, gazirana i pića sa kofeinom treba izbjegavati kada imate temperaturu. Ona mogu prouzrokovati dehidraciju onda kada je najpotrebnije hidrirati organizam – kaže dr Paulin Džous, specijalista porodične medicine.

2. Ne pregrijavajte se

– Ne pretjerujte sa pokrivanjem ili garderobom i ne izlažite se toplotnim izvorima poput grijalica ili radijatora. Ovo može poremetiti termoregulaciju tijela i pogoršati groznicu – kaže ljekar dr Dimitar Marinov.

3. Ne udvostručujte doze lijekova

– Antipiretici su efikasni za liječenje groznice, međutim, prekoračenje preporučene doze može dovesti do ozbiljnog oštećenja jetre – upozorava Marinov.

Pažljivo slijedite uputstva na pakovanju svakog lijeka.

4. Ne gladujte

– Groznica ubrzava vaš metabolizam i treba vam više više kalorija iz hrane. Gladovanje može doslovno osakati vaš imunološki sistem – navodi dr Marinov.

5. Ne zaboravite da pijete vodu

– Groznica će ubrzati disanje, a time i pojačati gubitak tečnosti, a znojenje se povećava kako bi se telesna temperatura smanjila. Ovo može uzrokovati dehidraciju, što umnogome može pogoršati tok bolesti – kaže Ralf Holsvort, direktor kliničkih i naučnih istraživanja kompanije Essentia Water.

Važno je da budete hidrirani, zato obavezno pijte puno vode. Preporučeni dnevni unos tečnosti za muškarce je oko 3 litra i malo više od 2 litra za žene.

6. Ne dajte djeci aspirin

– Odrasli mogu uzimati aspirin, ali postoji mogućnost da bi davanje aspirina djeci ili tinejdžerima kada imaju virusnu infekciju moglo dovesti do potencijalno fatalnog stanja nazvanog Rejeov sindrom. To je redak poremećaj koji uzrokuje oštećenje mozga i jetre. Najčešće se primijećuje kod djece, mada se to može desiti u bilo kom dobu – kaže Lin Poston, doktor medicine iz Invigor Medical iz Njujorka.

7. Ne lišavajte se sna

Vaš imunološki sistem tokom dana troši puno energije, pokušavajući da se bori protiv infekcije. Kada spavate, tijelo ima vremena da povrati tu energiju. Manjak sna može produžiti bolest.

Ispoštujte preporučenih sedam do devet sati sna svake noći kako biste osigurali odgovarajući odmor i vrijeme za izliječenje.

8. Ne nastavljajte svoje uobičajene aktivnosti

Groznica je obično pokazatelj da ste bolesni.

– Potrebno je puno energije da bi se tijelo borilo protiv infekcije – kaže Poston. – Preusmjeravanje te energije na druge aktivnosti može otežati borbu protiv infekcije.

Ostanite kod kuće dok barem 24 sata ne budete bez temperature. Obavezno uzmite dosta tečnosti i mirujte što više.

9. Ne tuširajte se hladnom vodom

Iako vam hladna voda može kratkoročno smanjiti temperaturu, to može dovesti do drhtavice.

– Mišići drhte da bi tjelesnu temperaturu podigli na novu tačku koju je postavio hipotalamus – kaže Poston. – Hladna kupka je vrlo neprijatna i dovešće do toga da se mišići još više grče i pokušavaju ponovo da povise temperaturu.

Umjesto toga, dovoljno je istuširati se toplom vodom. Vaše telo će početi da se hladi kako voda isparava. Zaustavite ili povećajte temperaturu vode ako počnete da osjećate drhtavicu.

10. Nemojte automatski uzimati lijekove da biste snizili temperaturu

– Groznica je simptom, a ne bolest. To je odgovor vašeg tijela na infekciju. Ako podnosite temperaturu do 38 stepeni Celzijusa, ne uzimajte lijekove, jer se tako suprotstavljate pokušaju tijela da uspori replikaciju virusa ili bakterija – kaže Poston.

