Dr Nestorović poslao važno upozorenje: Otkrio šta ozbiljno utiče na muškost – Jednu stvar bi trebalo da svedemo na minimum!

Višedecenijska istraživanja pokazuju da današnji muškarci imaju čak 50 posto manje spermatozoida i testosterona nego što je to bio slučaj prije 40 godina. Zašto je to tako, otkrio je dr Branimir Nestorović.

– Odgovor dolazi sa vrlo neobičnog mjesta – jedan od glavnih razloga su ksenoestrogeni, estrogeni koje ne produkuje naše tijelo, nego se nalaze u okolini. Dugo se vjerovalo da ksenoestrogeni potiču iz goveđeg mesa, ali nije pronađeno dovoljno dokaza, odnosno meso ne sadrži količine ksenoestrogena koji bi mogli toliko da utiču – objašnjava doktor i dodaje:

– U stvari, ksenoestrogeni se nalaze u plastičnim masama. Danas je plastika postala praktično nezamjenljiva – ambalaža je od plastike, predmeti su od plastike, sve više posuđa je plastično, odjeća je plastična najvećim dijelom, prirodni materijali su sve rijeđi i rijeđi.

Nestorović navodi da plastika sadrži materije koje imaju estrogenska, odnosno hormonska svojstva.

– Pokazalo se kao veoma interesantno da plastika sadrži neke materije koje imaju estrogenska, dakle, hormonska svojstva. Dva najpoznatija primjera su bisfenol A i tiftalati. I jedni i drugi imaju izuzetan estrogenski efekat, što kod muškaraca, osim pada testosterona i smanjenja broja sprematozoida, dovode i do karcinoma prostate, koji je najčešći karcinom kod muškaraca.

Plastiku bi trebalo izbjegavati u svakom obliku, ali bukvalno u svakom obliku, kad god možete, ističe doktor.

– To je nemoguće potpuno da se izbjegne, ali imamo alternative. Jedini problem jeste to što će industrija teško da napusti plastiku. Ona je nevjerovatno jeftina i nevjerovatno laka za obradu, sve ostalo što su prirodni materijali je mnogo skuplje. Treba paziti ako možemo da izbjegnemo primjenu plastike, gdje god možemo. Negdje to nije moguće, postoje proizvodi koji se ne pakuju ni u šta drugo nego u plastiku, ali treba da pazimo da upotrebu plastike svedemo na minimum – ispričao je Nestorović, prenosi “Srbija danas“.

Facebook komentari