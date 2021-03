Koja temperatura se smatra visokom za djecu, a koja za odrasle?

Smatra se da djeca i odrasli imaju vrućicu ako je temperatura viša od 38 ° C. Bebe mlađe od godinu dana imaju vrućicu ako je temperatura viša od 37,2 ° C ako se mjeri ispod pazuha, odnosno 38 ° C ako se mjeri rektalno.

Opći simptomi povezani s vrućicom uključuju glavobolju, bolove, znojenje, nedostatak apetita, dehidraciju, slabost ili nedostatak energije i zimicu.

Osobe s visokom temperaturom trebaju potražiti liječničku pomoć. Odrasli trebaju pomoć zatražiti ako je temperatura viša od 39,4 ° C, a kod djece je to temperatura od 38,9 ° C. Ako je riječ o bebi mlađoj od tri mjeseca, liječničku pomoć treba zatražiti ako je temperatura viša od 38 ° C.

Kako liječiti temperaturu?

Odrasle osobe visoku temperaturu liječiti nekim lijekovima koji se prodaju bez recepta, a to uključuje ibuprofen i acetaminofen. Ovi lijekovi mogu smanjiti temperaturu i ublažiti bolove.

Antibiotike ne biste trebali uzimati bez konzultacija s liječnikom. Antibiotici mogu pomoći u borbi protiv bakterijskih infekcija, a odgovarajuće lijekove može vam propisati vaš liječnik.

Kada imate visoku temperaturu potrebno je piti puno tekućine jer vrućica može uzrokovati dehidraciju. Obavezno pijte puno vode, soka i drugih tekućina te jedite juhu,prenosi N1.

Dok se borite s temperaturom, pokušajte se odmarati. Izbjegavajte naporne aktivnosti koje bi mogle povisiti vašu tjelesnu temperaturu, savjetuje Healthline.

Facebook komentari