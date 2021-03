Gavrankapetanović: Ovaj udar virusa je trostruko teži… Vrlo brzo dolazi do razvoja komplikacija, dosta je mladih

Prof. dr. Ismet Gavrankapetanović, generalni direktor Opće bolnice prim. dr. Abdulah Nakaš u Sarajevu, govorio je za N1 o aktuelnoj zdravstvenoj situaciji, novim oblicima epidemije, prouzrokovanim novim sojevima, te o (ne)brizi prema stanovništvu jer država nije nabavila vakcine.

Prof. Gavrankapetanoviću, u kakvom stanju je zdravstveni sistem, da li je pred pucanjem?

Zdravstveni sistem je u jednoj zaista ozbiljnoj situaciji. Međutim, on ne puca i neće puknuti, zato što je suviše dovoljno dobrih profesionalaca, ljekara, sestara, medicinskog osoblja, tako da će zdravstveni sistem izdržati. Ono što je činjenica je da je ovo, u ovoj godini, najjači udar virusa. Kapaciteti su maksimalno popunjeni, ali mi ćemo i dalje nalaziti rješenja, samo što molimo građane da se čuvaju, da vode računa o kontaktima, o maski, o distanci, sve ono što stalno govorimo, tako će zaštititi svoj zdravstveni sistem, zaštiti će osoblje da izdrži ovaj udar, koji je neobično težak.

Kakav je pritisak na Opštu bolnicu i Covid i non-Covid pacijenata?

Bolnica ima kapacitet 350 kreveta. Mi smo jedna mala gradska bolnica, ali na primjer u posljednjih 24 sata od 70 prijema novih pacijenata, od kojih otprilike više od polovine nemaju Covid, ali imaju teške bolesti, osobito one koje zahtijevaju operativno liječenje. Ne želimo da zapustimo ni tu skupinu pacijenta, mi svakodnevno radimo, naravno da je to sa pojačanim naporom.

Sa druge strane naših šest odjeljenja sa Covid oboljelim, tu je i taj trijažno-prijemni dio u koji primamo Covid pacijente – možda ova cifra može najbolje kazati – u novembru kada je bio najteži udar, tada smo otprilike imali oko 35 do 40 pacijenata koji se upućuju iz Domova zdravlja, iz Hitne pomoći koji idu prema nama za bolničko liječenje, evo sada, u zadnja tri, četiri dana, taj broj prelazi 100. To znači da je ovaj udar trostruko teži.

Naravno, mi svaki dan izliječimo desetine ljudi, desetine novih primimo u Covid odjeljenja i u ne Covid odjeljenja, ali je činjenica da je pritisak neubičajeno veliki, zato ti naši stalni apeli građanima.

Da li Vi kao generalni direktor Opće bolnice smatrate da bi se mjere trebala pooštriti?

Broj jedan je pridržavanje ovih osnovnih mjera koje već postoje, to je osnovni uslov da idemo na naredni korak, kada je to neko djelimično pooštravanje. Po iskustvima iz Češke sa kojom svakodnevno sarađujemo, oni su otprilike već četiri mjeseca u potpunom lockdownu, a tamo je ista situacija. Krizni štabovi će to analizirati, oni će to najbolje znati. Neko djelomično zatvaranje mislim da je najbolje i to ciljanih stvari, treba voditi računa i o psihičkom stanju stanovništva, koje je također umorno. S jedne strane, pozivamo građane na strpljenje, a sa druge strane te mjere trebaju da budu zaista takve da doprinesu smanjenju kontakta i svakog oblika transmisije virusa, da vodimo računa i o psihičkom stanju populacije, o svemu onome što slijedi u situaciji u kojoj imate potpuno zatvaranje,prenosi N1

Da li je pojava novih sojeva primjetna i kod oboljelih, koji su hospitalizirani u Općoj bolnici?

Kliničke slike su raznolike, mi vidimo da je ovo sada očito drugačije nego što je bilo u novembru. Kliničke slike se brže razvijaju, komplikacije već četvrtog, petog dana primjećujemo, dosta je mladih ljudi.

Sekvencioniranje virusa, mutacije, to je domen virusologa, ali mi u kliničkoj praksi i u onome što vidimo svakodnevno, vidimo da je ovaj sada udar vrlo težak i vrlo brzo dolazi do razvoja komplikacija.

Kakva je Vaša ocjena nepostojanja vakcina u Bosni i Hercegovini, koliko je država neodgovorna, šta mogu biti posljedice kašnjenje vakcinisanja?

To je jedno pitanje koje me duboko, duboko čini tužnim. Razočaran sam zbog jedne nebrige prema stanovništvu i očekujem da će u narednom periodu ubrzanim tempom oni koji su odgovorni omogućiti zaštitu kako zdravstvenih radnika, tako starije populacije, svih ugroženih i svog stanovništva. Da se to desilo negdje u decembru mjesecu, da je počela vakcinacija kako je krenulo u drugim zemljama, gdje su naše kolege širom svijeta već dugo vakcinisane, mi bi mogli očekivati rezultate već na proljeće i na ljeto. Ovako, toliko kašnjenje je razočaravajujuće, ali i zabrinjavajuće.

Da li je počela vakcinacija vas, kao zdravstvenih radnika, prema planu nakon pristizanja donacija iz Srbije i Slovenije?

Kod nas nije počela i nemamo još informacija o tome. Oko 1.000 vakcina je planirano za Sarajevo, očekujemo uputstva. Hvala svakom ko nam pomogne, ali je to naravno malo. Međutim bolje išta nego ništa, samo da krene taj proces za najugroženije, za one koje rade direktno u Covid odjelima, pa da se širi dalje.

Možete li ohrabriti stanovništvo, da ne širimo paniku, ali saopštiti im koliko je situacija ozbiljna?

Ja prije svega upućujem stalni apel da se građani čuvaju, sebe, svoje porodice, svoje bližnje, kako u gradu tako i u cijeloj državi, da budemo maksimalno ozbiljni i odgovorni u ovom trenutku. S druge strane, panika je najmanje nešto što je potrebno. Mi ćemo izdržati ovo, zdravstveni sistem će iznijeti ovaj problem, hospitalni kapaciteti će izdržati. Izaći ćemo mi iz ovoga, doći će neki bolji dani, sada je teško, ali trebamo strpljenja svi zajedno, poštovanje svega ono što znamo da treba da poštujemo, zdravstveni sistem je tu, zdravsteni radnici stoje ispred građana i pomoći ćemo do kraja.

