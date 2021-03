1 STVAR IZ PEKARE JE NAJGORA ZA ŽENE! Gastroenterolog objasnio šta žene ne BI TREBALE UJUTRU DA JEDU

Dr Voja je otkrio i kada bi trebalo jesti hleb i mlijeko, a za žene je preporučio nekoliko stvari.

“Ja bih ujutru savjetovao za ženu kakao, da je pripremi za prvi poljubac i osmijeh! Emotivno će biti punija. Hrana koja stimuliše, neka obavezno jede čokoladu sa kakaom, za te naše opijate”, rekao je on.

Nakon kockice čokolade, ili kafe u koju smo dodali kakao, slijedi doručak.

“A onda, malo masnoće, ona pravi signal iz crijeva u mozak da se osećamo dobro! Neka to bude pecivo sa malo masnoće, ne kroasan, to je mnogo masno, najbolje kifla. Nisu naivni Francuzi, kod njih uvijek ima erotike, zato ne kroasan”, rekao je on, sugerišući da Francuzi kroz masne kroasane pokušavaju da “preteraju” sa efektom euforije koju ima masna hrana.

“Uveče, za žene tokom 8. marta, kolač i konjak! Koncentrirane aktivne supstance koje udaraju na mozak, to veče će biti nezaboravno. Dođavola, svako veče bi trebalo da bude takvo”, rekao je on,piše Mondo.

