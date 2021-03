ŽENE, OVO JE ALARM ZA UZBUNU: Ako primijetite ovih 7 znakova – HITNO KOD GINEKOLOGA, NE ČEKAJTE NI TRENA

Ukoliko imate neke od ovih simptoma, obavezno obratite pažnju. Oni su znak da nešto nije u redu.

Evo o kojim simptomima je riječ.

Bolne menstruacije

Normalno je da osjećamo tegobe, ali ako su bolovi baš jaki, provjerite kod ginekologa.

Obilna krvarenja

Nipošto nemojte ovo zanemarivati. Obratite pažnju i na to da li vam traje duže nego inače. Ne perite intimno područje vrućom vodom jer može doći do odljeva. Kod trudnica zbog pranja vrućom vodom može doći do pobačaja.

Izostajanje menstruacije

Uzrok može biti trudnoća, stres, ali vam uzrok može biti i sindrom policističnih jajnika. prenosi “Novi“-

Drugačiji sekret

Primijetili ste više sekreta, drugačije je boje i ima jak, neugodan miris? To može ukazivati na bakterijske infekcije.

Bolovi dok mokrite

Može ukazivati na infekciju prenesenu spolnim putem ili probleme s mokraćnim traktom.

Tečnost koja curi iz grudi

Ukoliko vam se to dešava, a niste trudni, može ukazivati na određene hormonalne probleme.

Bolovi tokom odnosa

Ne biste trebali imati bolove tokom odnosa, a oni ukazuju na infekcije.

Facebook komentari