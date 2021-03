Može li se osoba zaraziti s dva soja koronavirusa istovremeno?

Poznato je da virusi evoluiraju i stalno mutiraju zbog čega nastaju nove varijante. Čak i imunološki odgovor može potaknuti promjene i potaknuti virus na prilagodbu. Većina novonastalih varijanti koronavirusa neće imati značajan učinak na virus. No, zabrinutost izazivaju one varijante koje se brže šire ili bježe antitijelima.

U usporedbi s drugim RNA virusima, koronavirusi imaju niže stope mutacije. Ipak, postoje dokazi o genetskoj virusnoj raznolikosti kod pacijenata zaraženih SARS-CoV-2.

Pojava višestrukih varijanti virusa kod jedne osobe može biti rezultat istovremene zaraze različitim varijantama virusa ili rezultat generiranja ili stvaranje mutacija u pacijentu nakon prvotne zaraze virusom.

Što je koinfekcija?

Kod dva brazilska pacijenta bila je riječ o koinfekciji, odnosno pacijenti su istovremeno bili zaraženi s dvije različite varijante virusa. To je izazvalo zabrinutost među znanstvenicima jer se čini da virus SARS-CoV-2 može jako brzo mutirati. To se događa jer koronavirusi mogu pretrpjeti velike promjene u svom genetskom slijedu postupkom koji se naziva rekombinacija.

Kada dva virusa zaraze istu stanicu, mogu međusobno zamijeniti velike dijelove svojih genoma i stvoriti potpuno nove sekvence. Ovaj fenomen otprije je poznat kod RNA virusa.

Dokazi o rekombinaciji pronađeni su i u laboratoriju i kod pacijenta zaraženog SARS-CoV-2, što upućuje na to da bi to moglo potaknuti stvaranje novih varijanti virusa, piše The Conversation.

Prema dosadašnjim nalazima, čini se da zaraza s dvije varijante istovremeno ne uzrokuje težu bolest. Treba napomenuti da je do sada zabilježen vrlo mali broj slučajeva koinfekcije. No, znanstvenici pozorno prate mutacije virusa kako bi ih bolje razumjeli te kako bi znali kako nove varijante djeluju na učinkovitost cjepiva.

