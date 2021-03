Sezona je mladog luka – pogledajte kako ga iskoristiti

Imajte na umu da zeleni dio mladoga luka nikako ne bi trebalo bacati, jer se u njemu nalaze sastojci odlični za naše zdravlje.

Evo top pet razloga zašto je mladi luk dobro jesti svaki dan:

Štiti srce – pun je antioksidansa koji štiti stanice u tijelu od oštećenja izazvanih djelovanjem slobodnih radikala. Uz to, mladi luk drži krvni tlak u granicama normale i smanjuje rizik od stvaranja ugrušaka.

Dobar je za vid – štiti od upala i smanjuje rizik od bolesti mrežnice. Sadrži vitamin A koji je važan za proizvodnju proteina u očima, zaslužnog za dobar vid. Ljudi kojima nedostaje ovog vitamina mogu patiti od noćnog sljepila i drugih poremećaja. Jedan luk sadrži oko 3 posto dnevnih potreba za vitaminom A.

Jača kosti – vitamin C i K kojima mladi luk obiluje, dobri su za zaštitu kostiju. Samo jedan luk sadrži oko 20 posto preporučene doze vitamina K i oko 2 posto vitamina C. I jedan i drugi važni su sa gustoću i čvrstoću kostiju. Nedostatak ovih vitamina povećava šansu za razvoj osteoporoze i lomove, prenosi portal

Snižava kolesterol – posebno njegov zeleni dio koji neki ljudi bacaju, a bolje bi bilo da ga pojedu. Osim što snižava razinu lošeg kolesterola u krvi, pomaže i u reguliranju razine šećera.

Za ljepšu kožu – pomaže tijelu u proizvodnji kolagena koji je važan za lijepu, zdravu i zategnutu kožu. Kolagen je zaslužan za usporavanje nastanka bora na licu i nalazi se u mnogim kremama, piše 24sata.

