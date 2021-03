Stalno vam krče crijeva i naduti ste – Od čega bolujete? Doktor došao u emisiju i otkrio

On je najprije slikovito objasnio šta su divertikule i zbog čega prave problem.

“Kada imate crijevo kojim se zaliva bašta, pa dugo stoji, pa se na njemu pojavi ispupčenje, e tako to izgleda. Hrana koja ide kroz crijevo počinje da puni tu izbočinu, važno je regularno se hraniti namirnicama punim celuloze, da unosimo hranljiva vlakna. Izuzetno se dobro mogu potvrditi rendgenom i endoskopijom. Upala divertikuluma izaziva nakupljanje fekalnog materijala, to su upale, bolovi”, rekao je on.

Namirnice koje preporučuje su pomorandža, mandarina, jabuka, kiseli kupus, turšija, spanać, luk… To će sve razrijediti stolicu koja će samo da “protrči” kroz crijeva i neće praviti problem ako imate ove tegobe, rekao je dr Perišić. A koga najčešće pogađaju?

“Adolescenti, mladi odrasli i stariji, ali je najznačajnije. Pogađa naročito mlađe, njima ne bude dobro, naduti su, imaju bolove u stomaku, zatvor, lako se umore, krče im crijeva i ne spavaju dobro. Dolaze na preglede, i onda shvate da ne mogu da svare nefermentabilne ugljene hidrate. Za 15 dana izmijenjenom ishranom taj problem sa popravi, budu odlično”, rekao je on.

“Dijeta utiče i na psihu, na to kako ćete biti na poslu, u ljubavi… Moramo jesti dobro komponovano, mora biti komad crvenog mesa, koji je bio u antioksidativnom pacu, mora tu da stoji 24 časa. Pac sa origanom i ruzmarinom, maslinovim uljem, uništiće oksidante kada se griluje. Pa 15 odsto obroka neka masnoća, komad slanine možda, da stegnemo mišiće. I voće, da unesemo antioksidanse”, rekao je on.

Kada je voće u pitanju, svakako je bolje cijelo nego cijeđeno, zbog hranljivih vlakana.

“Pojedite cijelu narandžu, nemojte je cijediti, unijećete mnogo više nesvarljivih vlakana. Ako doručak treba da ima 350-400 kalorija, tu neka bude mesa oko 100 grama. Masti oko 20 grama, to je šnita slanine. Kafenu kašičicu maslinovog ulja ako pržite jaja, to su neki orijentiri”, rekao je on.

Kada krče crijeva često, da li je potrebno odmah otići kod ljekara i kako se uopšte utvrđuje da li su problem divertikule?

“Tanko crijevo, neka infekcija zbog hrane, bakterije počnu da prave haos. Fermentacija i truljenje se događaju, teško je dokazati to jer mi ne radimo tu vrstu testova, koje je porijeklo gasova koji se izbacuju. Kod nas se radi dekontaminacija crijeva, uzimaju se lijekovi koji unište loše bakterije. To je privremeno rješenje, iako je veoma čest problem”, rekao je on, piše “Mondo“.

