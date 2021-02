Učinite da vaš opušteni stomak ravnim i zategnutim!

Masnoću koja se taloži na ovom području je veoma teško sagorjeti, ali, stižu dobre vijesti, ipak je moguće. Pored toga što opušteni trbuh čini estetski neprivlačnim, to je i loše za zdravlje.

Debeljuškasti trbuh može izazvati brojne bolesti, poput dijabetesa i srčanih problema. Da biste izgledali dobro i ne patili od zdravstvenih problema, morate pratiti fizičko stanje, piše “Dnevni“.

Ako ste dugo sanjali o vitkom, zategnutom stomaku, došlo je vrijeme da svoj svjetli san ostvarite. Ne brinite – ne morate učiniti ništa natprirodno da biste značajno smanjili stomak za samo sedam dana. Pročitajte ovih 6 savjeta i uvjerite se da je ravni stomak dostižan cilj!

DIJETA ZA RAVAN STOMAK

Uklonite so iz vaše dijete

Prestanite sa dodavanjem soli u hranu i stomak će odmah početi da se topi! So čini tijelo otečenim, slana hrana uopšte nije zdrava. Bolje je povremeno jesti so i zamijeniti je raznim prirodnim začinima i biljem.

Imajte na umu da vaš prelijepi stomak ne voli slanu hranu sljedeći put kad vam ruka krene da nešto posolite. Kad izbacite naviku slane hrane, osjetite pravi ukus hrane i više ne želite so.

Dijeta sa malo ugljenih hidrata

Jedite više proteina i povrća i pokušajte da izbacite ugljene hidrate iz vaše dijete. Barem nedelju dana – odmah ćete osjetiti rezultat. Hrana: jaja, sir, orasi, nemasno meso, riba, povrće i povremeno smeđi pirinač.

Kategorično treba izbaciti – krompir, tjestenine, hljeb u svim oblicima. Nakon zadržavanja na takvoj dijeti samo jedne nedelje, možete primijetiti značajno smanjenje obima stomaka. Ali brutalni osjećaj gladi neće vas proganjati, hrana bogata proteinima daće vam dovoljno energije za sve važne i ne toliko stvari.



Nema mlijeka

Od mliječnih proizvoda na meniju ostavite samo sir, a sve ostalo – izbacite. Laktoza koja se nalazi u mlijeku je specifičan proizvod. Kod mnogih ljudi može izazvati probavne probleme. Da bi stomak bio manji, potrebno je negirati svu hranu koja loše djeluje na gastrointestinalni trakt.

Samo pravo voće

Možete jesti citruse i bobice, jabuke – povremeno. Da biste se riješili stomaka, iz hrane morate ukloniti sve izvore ugljenih hidrata, čak i fruktozu koja je prisutna u mnogim plodovima. Dakle, ne treba da jedete banane ili kruške. Pomorandže, grejp, kivi su sjajne alternative!

Zaboravite začinjenu hranu

Začinjena hrana dovodi do oslobađanja više želučane kiseline nego obično. Drugim riječima, stimuliše apetit. Dakle, ostavite čili papričicu na miru, apsolutno vam nije potrebna tokom vaše dijete. Zapamtite da je važno jesti u kontinuitetu, ako zanemarite barem jednu od ovih tačaka – rezultat će biti mnogo puta gori.

Ne trebaju vam konzervansi

Alkohol, šećer, prerađena hrana sa raznim hemijskim aditivima – ostavite svu ovu nezdravu hranu. Vaš stomak želi da bude lijep, nemojte se mučiti, prestanite da se povrijeđujete i jedete pravi otrov.

Konzervansi sadrže trans masti, koje će vam odmah završiti na stomaku i kukovima. Alkohol je vrlo kaloričan proizvod. Šećer ne dolazi u obzir, u ekstremnim slučajevima ga zamijenite medom, u vrlo maloj količini.

Ako ostanete na ovoj dijeti samo nedjelju dana, rezultat će biti vrlo primjetan. Za simpatičan ravan stomak nije grijeh ako se na ovaj način ograničite u hrani, opravdano je. Osim toga, jedenje bez soli, bibera i konzervansa veoma je korisno za vaše zdravlje.

Ako ovoj efikasnoj dijeti dodate vježbanje, rezultati će biti sjajni. Vjerujte u sebe, uskoro ćete moći da se divite svom savršenom stomaku, samo treba malo pokušati!

