Ove materije izbjegavajte jer stimulišu teške bolesti! Doktor Nestorović tvrdi – “Mijenjaju nam DNK”

Pulmolog prof. dr Branimir Nestorović napisao je novi tekst za svoj blog. On se ovoga puta osvrnuo na štetnost današnjih sredstava za higijenu, i ukazao koje materije treba da izbjegavamo.

Šamponi su danas proizvod bez koga se ne može zamisliti moderan čovjek. Reklame za šampone naglašavaju značaj divne, guste i svilaste kose u socijalnom životu čovjeka. Ono što ne govore je činjenica da šamponi često sadrže vrlo štetne materije. Šamponi nisu regulisani na isti način kao hrana, što znači da proizvođač u njih može staviti bilo šta.

Većina ljudi misli da toksične materije u njima nisu značajne, jer se stavljaju na kožu. Međutim, ovo je velika zabluda, jer se materije sa kože brzo i lako apsorbuju. Osim lokalnih neželjenih djelovanja, koja se manifestuju svrabom i iritacijom kože ili kontaktnim alergijskim ekcemom, šamponi mogu da izazovu ozbiljne zdravstvene probleme.

Poznati toksični sastojci skoro svih šampona:

Ovo su materije koje morate izbjegavati (pažljivo pročitajte sastav šampona).

1. Natrijum lauril sulfat (skraćeno SLS). Nalazi se u gelovima za tuširanje, pastama za brijanje i zubnim pastama. American College of Toxicology je potvrdio da SLS lako prordire kroz kožu i cirkuliše u organizmu do pet dana poslije nanošenja na kožu, dok se u tragovima može naći i duže u mozgu, srcu, plućima i jetri. Članak objavljen u časopisu Journal of Investigative Dermatology pokazuje da SLS oštećuje kožu i kosu, dok jedna starija studija pronalazi sa dovodi do oštećenja DNK.

2. Natrijum lauret sulfat (SLES). Blizak srodnik SLS, često kontaminiran sa 1,4 dioksanom, koji je poznat karcinogen, a dovodi i do oštećenja bubrega. Dioksana nema na popisu sastojaka šampona, jer je dio proizvodnog procesa, a ne konačni sastojak. On ima jako dug poluživot u organizmu, jer se ne metabiliše dobro u jetri.

3. Parabeni su prezervativi, čak i u veoma niskim dozama imaju izražena toksična dejstva. U jednoj studiji, u 40 žena kojima su uklonjene dojke, u uzorcima tkiva su parabeni nađeni u 99% uzoraka, što sugeriše uzročnu vezu. Parabeni su takođe slični estrogeni (kao plastika), sa sličnim negativnim efektima.

4. Parfemi zvuče veoma romantično, ali se uglavnom radi o nekoj od 3100 aromatičnih materapija (većina je jako toksična). Oštećuju jetru, centralni nervni sistem, povezivani su sa astmom, glavoboljom, gojaznošću itd. Većina parfema se dobija iz ftalata, o čijim štetnim efektima sam već pisao. Sporedni proizvod tokom sinteze parfema su dioksin i formaldehid (koji je takođe karcinogen).

Ispitivanje koje je uradila Environmental Working Group (EWG), organ potrošača u Evropi, pokazuje da u prosjeku jedan šampon ima oko 14 aromatičnih proizvoda, koji se fabrička tajna.

EWG sajt Skin Deep Cosmetics Database daje listu od 11,000 proizvoda koji sadrže mirise koji su toksični.

5. Polietilen glikol (PEG). On se dodaje da bi šampon bio kremast. Dobija se iz petroleja, može biti takođe kontaminiran sa dioksanom i etilen oksidom (takođe karcinogen. PEG može dovedti do oštećenja fetusa.

Istraživači sa National Institutes of Health u SAD su utvrdili vezu između jednog sastojka šampona (metillizotiazolin ili MIT) i neuroloških oboljenja. Izlaganje trudnica ovoj materija dovodi do oštećenja mozga fetusa. Dovodi se u vezu sa Alchajmerovom bolešću i nekim drugim neurološkim poremećajima. Štetan efekat ispoljava tako što remeti komunikaciju između neurona.

Dakle čitajte deklaracije na šamponu, umjesto što gledate atraktivno pakovanje.

Izbjegavajte:

Etanolamine

Parabene

Okcinoksate

Oksibenzone

Formaldehidne prezervative (kvaternium-15, DMDM hidantoin, imidazolidinil urea, diazolidinil urea,polioksimetilen urea, natrijum hidroksimetil glicinat, 2- bromo-2-nitropropane-1,3-diol (bromopol),

Glioksal

SLS

SLES

Mirise

“Moja baba je prala kosu sa sapunom koji je sama pravila i ispirala sa žumancetom. Imala je kosu do pola leđa, glatku i sjajnu, do smrti (umrla je sa 89 godina)”, napisao je Nestorović na svom blogu, prenosi “Alo!“.

