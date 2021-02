U čemu je kvaka s ruskom vakcinom i kako stoji u poređenju s Pfizerom, Modernom, AstraZenecom…

Nakon što je Jutarnji list ekskluzivno objavio da je Hrvatskoj cilj sljedećih sedmica nabaviti najmanje milion doza ruskog cjepiva Sputnjik V protiv covida-19, i to prije odobrenja Evropske agencije za lijekove, pojavila su se brojna pitanja na koji bi se način to izvelo. Prema svemu sudeći, Hrvatska agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) neće samostalno odobriti cjepivo, a u Vladi su, saznaje Jutarnji list, sve zabrinutiji što će se dogoditi ako plate cjepivo, a registracija EMA-e stigne prekasno.

Iako je odobrenje za rusko cjepivo Sputnjik V najavljeno za početak aprila, iskustva s odobrenjem cjepiva AstraZenece, koje je trebalo dobiti zeleno svjetlo u decembru, da bi vakcina kasnila gotovo dva mjeseca, veliki su uteg. Također, u Vladi nisu zadovoljni što se govori o brojki od milion doza, jer im to stvara prevelik pritisak i očekivanja građana, pogotovo u vrijeme kad se opet najavljuju smanjene pošiljke odobrenih cjepiva.

Nakon zanimanja Hrvata za rusku vakcinu, a jednak interes pokazala je i Slovačka, oglasila se i predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lejen (von der Leyen) koja traži odgovor zašto Rusija teoretski nudi milione doza cjepiva, a ne napreduje dovoljno brzo u vakcinisanju vlastitog stanovništva.

Nizak udio vakcinisanih

Naime, dok Rusija izvozi Sputnjik V, u samoj Rusiji je cijepljen relativno nizak udio stanovništva na vrlo niskom nivou, čak u postotku stoji lošije od Hrvatske, koja je pak na samom dnu EU. Prema podacima portala Our World in Data, do 10. februara u Rusiji je barem jednu dozu cjepiva primilo 1,5 posto stanovništva, a u Hrvatskoj oko dva posto. Prema ruskim medijima, dosad se vakcinisalo oko 2,2 milion ljudi, od kojih 555.000 u Moskvi s otprilike 11 miliona stanovnika, a Rusija ima nešto više od 147 miliona ljudi.

– To pitanje zahtijeva odgovor. Osim toga, proizvodnja ovog cjepiva se ne odvija u EU i zato se mora obaviti inspekcija na mjestu proizvodnje jer moramo imati stabilne proizvodne standarde – kaže fon der Lejen.

Postoji nekoliko razloga zašto nude velike količine cjepiva iako nisu procijepili svoje stanovništvo. Naime, sagovornici Jutarnjeg kažu da je problem pridobiti Ruse za Sputnjik jer se nakon toga duži period ne smije konzumirati alkohol. Također, imaju dovoljno proizvodnih pogona da mogu proizvoditi dovoljne količine cjepiva za sebe, ali i za izvoz.

Postojala je ideja i da HALMED odobri cjepivo, no evidentno se samostalna odobrenja ne sviđaju Evropi jer je povjerenica za zdravstvo Stela Kirijakides (Stella Kyriakides) izbjegla direktno odgovoriti na pitanje trebaju li države članice koje namjeravaju nabaviti rusko cjepivo čekati odobrenje EMA-e.

Da su u toku razgovori s Rusima i da se o cjepivu razmišlja potvrdio je i sam premijer Hrvatske Andrej Plenković, ali i ministar zdravstva Vili Beroš. S druge strane, i glasnogovornik ruske ambasade u Zagrebu Matvej Sidorov jučer je za Jutarnji list potvrdio da postoje kontakti s hrvatskim vlastima te da je, kao što je ruski ambasadoro rekao prije, moguća isporuka cjepiva u roku od dvije, tri sedmice postigne li se dogovor.

Međutim, nije htio govoriti o količinama koje bi Rusija mogla isporučiti Hrvatskoj jer to prije svega ovisi o ugovornim odnosima između hrvatske Vlade i Ruskog fonda za izravna ulaganja (RDIF) te bi logistička pitanja trebalo postaviti hrvatskim vlastima i RDIF-u.

– Mi ne možemo komentirati takve detalje. Spremni smo pomoći u tome, razvijati i pojačati dijalog, ali što se tiče logističkih pitanja, to je odnos između ugovornih strana i ovisi o željama i stajalištima ugovornih partnera – kaže Sidorov.

No, ako hrvatska strana tako odluči, ruska je strana spremna pomoći i u logistici velikih količina cjepiva.

Kad je riječ o kapacitetima proizvođača, Sidorov podsjeća kako su iz Fonda objavili da su spremni do kraja drugog tromjesečja ove godine proizvesti 500 milijuna doza cjepiva Sputnjik V.

Nedostupni krajevi

– Postoje i pregovori s drugim državama za proizvodnju cjepiva, među ostalim s Venecuelom i Srbijom, a pregovori su bili i s Kinom, Indijom i Južnom Korejom kako bi se pojačali kapaciteti proizvodnje – objašnjava glasnogovornik ruskog veleposlanstva.

Rusi sada najavljuju brže i masovnije cijepljenje, pogotovo u nedostupnijim krajevima Sibira i ruskog Dalekog istoka. Inače, tek zadnjih dana Rusija bilježi drastičniji pad broja zaraženih koji se još do početka februara “držao” na nivou od oko 20.000 dnevno, da bi nakon 15. februara, prema listu Komersant, prvi put nakon oktobra 2020. godine pao na manje od 13.000 dnevno.



Nakon velikih problema sa “zapadnim” cjepivima u zemljama EU, mnogi su spasonosno rješenje našli u ruskom cjepivu Sputnjik V koje Rusija mnogima po svijetu u posljednje vrijeme nudi na veliko. Sputnjik V je prihvaćen i odobren u čak 27 zemlja, a mnoge zemlje Afrike i Latinske Amerike ga koriste, posebno Brazil, gdje je situacija gotovo katastrofalna. Turska je najavila da će ga i proizvoditi u svojim farmaceutskim tvornicama, a Mađarska je prva od zemlja EU koja ga ja nabavila i prije nego što je dobilo zeleno svjetlo od nadležnih medicinskih i znanstvenih institucija iz Brisela.

Osim što mnogi u njemu vide spas, Sputnjik V, (očito) učinkovit u borbi protiv korone, među jeftinijim je cjepivima. Naime, kako tvrde ruski mediji, doza stoji oko 8 američkih dolara.Prof. dr. Ozren Polašek, pročelnik Katedre za javno zdravstvo i voditelj Centra za globalno zdravlje Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu te član Vladina Znanstvenog savjeta za borbu protiv covida-19 kaže da vjerojatno HALMED neće donositi samostalnu odluku jer teško je sada pregaziti zakone i pravilnike.- Što se tiče ruskog cjepiva, još sam u startu rekao da Rusi imaju tradiciju izrade cjepiva i nemam razloga vjerovati da oni nisu u stanju napraviti takvo što. Bude li cjepivo odobreno, nema razloga sa sumnju. Ako se odobri nakon prikaza dovoljne razine informacija, ne bih imao nikakav problem cijepiti se tim cjepivom, kao i bilo kojim drugim koje je odobreno – govori Polašek i dodaje da se u ovom trenutku uistinu trebamo riješiti epidemije na bilo koji način, piše Jutarnji list.

Što je to u objavi Lanceta bilo ključno za Vladu Hrvatske

– ugledni medicinski časopis “Lancet” objavio je početkom februara studiju grupe ruskih naučnika o trećoj fazi kliničkih ispitivanja cjepiva Sputnjik V, koje je prije razvio Institut Gamaleja u Moskvi.

– treća faza ispitivanja sigurnosti i učinkovitosti cjepiva provedena je u 25 bolnica u Moskvi između 7. septembra i 24. novembra prošle godine na 21.977 odraslih osoba

– grupa od 16.501 osobe primila je cjepivo, a njih 5476 placebo; druga doza ubrizgana im je nakon tri sedmice

– nakon prve doze covid-19 je dijagnosticiran kod 16 osoba (0,1%) koje su primile cjepivo te kod 62 osobe (1,3%) koje su primile placebo

– utvrđena prosječna učinkovitost cjepiva je 91,6 posto

– tokom kliničkih ispitivanja nisu zabilježene ozbiljnije nuspojave, nego obično blage koje su najčešće uključivale bol u ruci, umor i blago povišenu temperaturu.

– cjepivo se pokazalo učinkovitim i kod starijih od 60 godina, koji su činili 11 posto među učesnicima ispitivanja

– rezultati ukazuju na nešto manju efikasnost kod žena (87,5%) nego kod muškaraca (94,2%)

– uočeno je značajno smanjivanje ozbiljnosti bolesti i samo nakon prve doze cijepljenja, pa će tako u sljedećim kliničkim istraživanjima ispitati upravo uspješnost cijepljenja ovim cjepivom samo u jednoj dozi

Facebook komentari