Imate li sitne bubuljice po leđima? Evo šta to znači, izbacite ove namirnice

Vrlo često se javljaju ekcem i psorijaza. Svrab i suhoća kože javljaju se kao odgovor imunog sistema koji proizvodi antitijela, a simptomi netolerancije na gluten su umor i problemi sa želucem, piše “Novi“.

Ipak, izbacivanje namirnica koje sadrže gluten iz ishrane, ne predstavlja rješenje, ukoliko već nemate ove probleme, jer to može izazvati dodatne probleme, kao što je bezvoljnost i pad energije.



Ono što morate znati o glutenu

Većina nas čula je za bezglutensku ishranu, ali koliko zapravo znamo o glutenu? Gluten je ljepljiva supstanca koja se nalazi u gotovo svim žitaricama, a smatra se da je upravo on uzročnik mnogih zdravstvenih problema, posebno onih vezanih za gojaznost i probleme sa metabolizmom.

Mnogi nutricionisti reći će vam da ste riješili većinu svojih problema, ako iz ishrane potpuno izbacite gluten, ali postoje i neke popularne zablude o glutenu, u koje vjerujemo, a ne bi trebalo:

Bezglutenska ishrana poboljšava probavu

Ne postoje pouzdani dokazi da će nam se probava poboljšati, ako iz ishrane izbacimo gluten. Uostalom, potpuno izbacivanje glutena iz ishrane, podrazumijeva i znatno smanjen unos vlakana, što prilično može usporiti naš metabolizam i negativno uticati na probavu.



Gluten je kriv za višak kilograma

Ovo je još jedna od zabluda. Gluten nema nikakve veze sa vašim kilogramima. Gubitak tjelesne težine zavisi o kvalitetu i količini hrane, kao i stilu života. Ako ne vodite računa šta i koliko jedete, gluten neće imati direktne veze sa viškom kilograma koji imate.

Hrana bez glutena je zdravija

Hrana bez glutena sadrži znatno više šećera, soli, zasićenih masti i kalorija, od regularnih namirnica, tako da bi upravo odabirom bezglutenske ishrane moglo doći do gojaznosti, jer u organizam i ne znajući unosite mnoge štetne supstance.

Možete da smanjite unos glutena, ali ga, osim ako niste osjetljivi na njega, nemojte potpuno izbaciti iz ishrane, jer osim što može dovesti do neželjenih efekata, može dovesti i do deficita energije, što će vas činiti umornim i bezvoljnim, a to nikako ne želite.

Žitarice koje ne sadrže gluten su: pirinač, proso, kukuruz i kinoa.

Takođe gluten ne sadrže heljda, amarant, leblebija, tapioka, koje po svom porijeklu ne spadaju u rod žitarica, kao ni šir, ragi i tef (iz Etiopije), bezglutenske žitarice koji su manje dostupne kod nas, ali ni ovas, koji je prirodno bez glutena, ali zbog veoma česte kontaminacije ovim proteinom, veoma ga je teško naći u deklarisanom pakovanju,prenosi Srbijadanas.

U nastavku su namirnice koje sadrže gluten.

Žitarice i proizvodi od žitarica

pšenica, ovas, raž, ječam, spelta

griz

brašno

mekinje

skrob od žitarica

prezle

maltodekstrin

malteks- ekstrakt ječmenog slada, sirup od slada, aroma i sirće od slada

pivski kvasac

pivo

kvas

Tjestenine i peciva

tjestenine od bijelog pšeničnog brašna (špagete, makarone, fusili, gnjezda, rezanci, nudle… itd)

integralne tjestenine od cuhelog zrna pšenice

tjestenine od mešanih žitarica

hljeb (biijeli, crni, polubijeli, graham, integralni, miješani, sa sjemenkama, itd)

hljeb od proklijalog zrna pšenice, ovsa, ječma, raži, spelte

klice svih gorenavedenih žitarica

projara (sadrži i pšenično brašno)

pite, gibanice, burek, palačinke

pizza, podloga za pizzu, tortilja

tost, krutoni

lisnata testa (kroasani, pogačice, žu-žu, rolnice…)

peciva (đevrek, perece, kifle, kajzerice… )

krofne, mafini

pasta (ravioli, valjušci, kuskus, seitan, njoke)

sva ostala peciva gore nepomenuta, koja sadrže pšenicu, ovas, ječam ili raž (iz pekare)

Cerealije i industrijski proizvodi

žitne pahuljice ovsa, pšenice, spelte, raži i ječma

musli, energetske pločice

proizvodi “zdrave hrane” od žitarica

kornfleks (sadrži ječmeni slad/sirup/aromu)

krekeri, perece, štapići, ribice…

tradicionalni i kremasti umaci i prelivi (koji sadrže brašno ili skrob za zgušnjavanje)

instant supe, naročito kremaste,

azijske nudle (pšenične)

žito sa orasima, žito sa šlagom

kolači, torte, vafli, biskviti… dakle svi konditorski proizvodi koji sadrže žitarice ili njihove derivate

soja sos

začini za jela sa zgušnjivačima

smjese za pohovanje

marinade i salatni prelivi

vegeterijanski proizvodi od sejtana: burgeri, kobasice, viršle

čips (neke vrste sadrže sirće dobijeno od malteksa)

gotova jela

pohovana hrana

neke mesne prerađevine (čitajte deklaracije)

sladoled

