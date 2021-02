OVO PITANJE SE NAJČEŠĆE ČULO PROTEKLIH DANA: Koliko traje imunitet poslije preležanog kovida, a koliko poslije vakcine?

Profesor doktor Vladimir Petrović, direktor Instituta za javno zdravlje Vojvodine u Novom Sadu, govorio je za RTS o vakcinama protiv korone i epidemiološkoj situaciji u toj pokrajini.

— Da bismo bilo apsolutno mirni potrebno je da imamo 95 odsto populacije imuno, da bismo bili relativno mirni, znači da nemamo epidemijske talase treba da imamo imunitet oko 70 odsto populacije — objasnio je on.

Govoreći o imunitetu vakcinisanih navodi da se on razlikuje u odnosu na to da li je stečen prirodnim putem ili vakcinom. Kad je imunitet kod vakcinisanih u pitanju ono što znamo, a znamo samo za Fajzerovu vakcinu u ovom trenutku, on je izmeren da traje šest meseci. Očekuje se da traje duže. Kod kineske vakcine, mi očekujemo da imunitet nakon druge doze traje duže od godinu dana — objašnjava Petrović.

Kao primer navodi rezultate testiranja nekoliko zdravstvenih radnika nedelju dana nakon primljene Fajzerove vakcine.U toku jučerašnjeg dana izvršili smo testiranje nekoliko zdravstvenih radnika koji su primili drugu dozu Fajzerove vakcine i to nedelju dana nakon vakcinacije i poredili sa nivoom antitela kod obolelih u decembru i mogu da potvrdim da je šest do sedam puta veći novo antitela kod vakcinisanih Fajzerovom vakcinom nego kod onih koji su preležali bolest. Literatura kaže da može da bude i 20 puta veći — navodi direktor Instituta za javno zdravlje Vojvodine.

Govoreći o prirodno stečenom imunitetu navodi da njegovo trajanje zavisi od kliničke slike obolelih.

— Kada su u pitanju oni koji su prirodno stekli imunitet nakon bolesti, nažalost, dužina trajanja imuniteta je proporcionalna težini kliničke slike obolelih. Tako da kod onih koji su imali težu kliničku sliku očekujemo da imunitet traje godinu dana i duže, a kod onih koji su asimptomatski, procene su, bar prema stručnoj literaturi da taj imunitet traje do 60 dana. Tako da je preporuka da i oni koji su preležali virus mesec dana nakon preležane bolesti prime vakcinu — objašnjava Petrović,piše Glossy

