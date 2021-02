Tehnika za izbacivanje sekreta iz pluća

Metoda se sastoji u tome da se pacijent postavi u poseban položaj, u kome se pogođeni dio pluća nalazi iznad grane dušnika u dvije glavne bronhije.

U ovakvom položaju tijela, sekret se pod dejstvom gravitacije sliva u glavne bronhije i vrlo brzo (brzinom od 1 do 2,5 cm u minutu) stiže do mjesta grananja dušnika (odnosno spajanja glavnih bronhija u dušnik) jer to mjesto ima najveću osjetljivost na refleks kašlja. Tada sluz počne da izlazi i mnogo se lakše iskašlje.

Takođe možete dodati ritmično tapkanje (lupkanje dlanom) po leđima u predijelu pluća, što takođe pomaže odvođenju sluzi. To možete raditi sami sebi ili članovima porodice.

Samo lezite u pravilan položaj i pustite da sluz ističe, pomažući se tehnikama disanja: pun i dug udisaj kroz nos, zatim izdah kroz zube, dug i ujednačen, a zatim iskašljavanje.

Počnite čim osjetite da vam se sluz skuplja u plućima. Ne čekajte da se razbolite toliko, da počnete da se gušite. Dovoljno je nekoliko puta na dan po 20-30 minuta, a posebno je važno da to radite izjutra jer se tokom noći nakupi puno sluzi.

Tehniku posturalne drenaže primjenjivali su u staračkom domu u američkoj državi Vermont za vrijeme epidemije gripa 1976. Nikoga nisu izgubili, dok su u drugim staračkim domovima izgubljene stotine života.

Kada su uvedeni respiratori, stara tehnika posturalne drenaže pala je u zaborav, ali je i dalje veoma efikasna, piše “Uspešna žena“.

Facebook komentari