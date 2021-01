Možete li više puta nositi jednokratne maske za lice?

Prema savjetima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) i centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) ove maske ne biste trebali ponovno nositi, no u slučaju da nemate novu pri ruci, i to je moguće. Evo što trebate znati o tome.

Zašto se N95 i kirurške maske ne bi trebale ponovno koristiti

N95 i kirurške maske su dvije vrste jednokratnih maski koje se najviše koriste, a njihova učinkovitost najveća je tijekom prvog korištenja. Ako se ponovo koriste, ove maske zapravo mogu povećati rizik od zaraze zbog načina na koji djeluju.

Naime, N95 maske, za razliku od kirurških, mogu se čvrsto zategnuti i filtriraju oko 95% čestica. WHO preporučuje da ove maske bacite ako postanu vlažne od disanja. Ove maske djeluju kao fizička barijera na kojoj se skupljaju klice i kapljice te stoga virus mogu prenijeti na druge površine i biti potencijalno opasne za širenje zaraze ako se ne odlože na ispravan način, prenosi “N1“.

Smjernice za ponovno korištenje u hitnim situacijama

Dakle, ponovno korištenje jednokratnih maski trebali biste izbjegavati, no ako vam je to jedino rješenje u nekoj hitnoj situaciji to možete napraviti prema odgovarajućim smjernicama kako biste rizik od zaraze sveli na minimum.

Budite oprezni kada skidate masku. Ako trebate prilagoditi masku, prije toga obavezno operite ruke ili upotrijebite sredstvo za dezinfekciju ruku s najmanje 60% alkohola. Kad skidate masku, pazite da dodirnete samo vezice, odnosne remene maske, a ne samo površinu maske.

Masku pohranite na prozračno mjesto, a možete je čuvati u papirnatoj vrećici. Ne smiju se koristiti plastične vrećice ili druge posude za skladištenje koje u potpunosti sprečavaju protok zraka.

Ako primijetite da maska ima rupe ili bilo kakvo oštećenjem koje bi moglo smanjiti učinkovitost, nemojte je koristiti, piše Business Insider.

