RAK PANKREASA JE JEDAN OD NAJAGRESIVNIJIH TUMORA! Ovo je 6 SIMPTOMA! NE ZANEMARUJTE IH!

Samo 20 posto pacijenata kojima je konstatovan rak pankreasa uspije da preživi godinu dana od momenta kada im je bolest konstatovana. Iako su drugi oblici raka sve više izlječivi, rak pankreasa je u porastu što se tiče procenta smrtnosti. Po tome se našao na neslavnom trećem mjestu, a uskoro će izbiti na drugo mjesto ostavljajući iza sebe rak pluća.

Kraljica soula podvrgnula se operaciji 2010. godine vjerovatno zbog raka pankreasa i uspjela je da poživi još 8 godina nakon operacije. Iako je oblik koji je ona imala manje smrtonosan, ona se dugo borila za njeno zdravlje. Nepredvidivo je ko je naugroženija kategorija kada je riječ o ovom raku.

Činjenica da je Areta bila Afroamerikanka znači da je bila u malo većem riziku za bilo koji oblik raka pankreasa, koji je povezan i sa gojaznošću, pušenjem, dijabetesom, ali i godinama starosti.

Postoje dvije vrste raka pankreasa: adenokarcinom i neuroendokrin., koji čine samo 5 posto svih slučajeva raak pankreasa. Teško je predvidjeti ih, zbog čega su veoma smrtonosni jer se kasno otkrivaju.

”Pankreas je duboko u tijelu, pa se simptomi veoma kasno ispoljavaju. Nema mamograma za njega, i ne možete da ga osjetite dok se tuširate. On je duboko u tijelu i često simptomi izostanu”, rekao je doktor Erik Kolison.

Glavna uloga pankreasa je da luči enzime koji su bitni za varenje hrane, posebno masne hrane. Ovaj tumor se otkrije tek kada blokira još neki organ u tijelu, eventualno ako se uradi CT cijelog tijela ili samo abdomena.

Svake godine oko 55.440 ljudi dobiju dijagnozu ove bolesti, a većina njih ne živi duže od godinu dana. Čak 80 posto pacijenata kojima je dijagnostikovan adenokarcinom koji je opasniji i smrtonosniji, već imaju metastaze kada se bolest dijagnostikuje.

Hemoterapija često nije efikasna, pa umjesto toga naučnici traže način da tretiraju rak pankreasa. Posljednje istraživanje podrazumijevalo je tretiranje raka kod laboratorijskih životinja imunoterapijom, ali je ova metoda još uvijek nebezbjedna za primjenu na ljudima.

6 upozoravajućih simptoma

Iznenadna pojava dijabetesa, bez objektivnih razloga – “Kada se dijabetes pojavi kod osoba koje nemaju rizik (bez porodične anamneze, zdravo se hrane, vitki su) ili kod onih koji imaju dijabetes, ali ga dobro kontrolišu i iznenada imaju problema s njegovom kontrolom, treba posumnjati da možda pankreas ne funkcioniše dobro”, kaže dr Li.

Bol u stomaku – “Pankreas je blizu snopa krvnih sudova i živaca koji se nazivaju celijakijskim pleksusom, a rak može uzrokovati iritaciju živaca i bol”, kaže dr Li i napominje da bol ipak najčešće obuhvata abdomen. “Bolovi nastaju u dubini gornjeg dijela stomaka, često se šire pojasasto sa strane i u leđa. To su bolovi koji mogu varirati od blagih do izrazito teških koji zahtevaju jake analgetike. Bolovi su često praćeni mučninom, povraćanjem, temperaturom, a zavisno o težini upale može nastati i čitav niz drugih kliničkih simptoma i komplikacija od cirkulacijskog šoka do oštećenja pluća, zastoja pluća i krvarenja. To su teški slučajevi i takvi pacijenti se odmah hospitalizuju”, tumači prof.dr sc. Ivica Grgurević, dr med., specijalista gastroenterolog i upozorava da su isti simptomi i kod akutnog napada pankreasa.

Pojava krvnih ugrušaka čije je poreklo teško objasniti – “Pacijenti s rakom pankreasa posebno su skloni krvnim ugrušcima”, kaže dr Li i dodaje da se, iako tačan uzrok nije poznat, vjeruje da ćelije raka smanjuju proteine ​​koje tijelo koristi za sprečavanje nastanka krvnih ugrušaka. “Osobe kod kojih nema objektivnih razloga za nastanak krvnih ugrušaka kao što su nedavna operacija, trauma (poput saobraćajne nesreće), hospitalizacija, bi svakako trebalo da u saradnji sa ljekarom otkriju uzrok zgrušavanja krvi, pa i posumnjaju na rak pankreasa”, kaže dr Li.

Proliv i “plutajuća” stolica – “Pankreas ne samo da proizvodi insulin, već proizvodi enzime pankreasa koji pomažu da se razbije masnoća”, kaže dr Li. “Ako postoji blokada u proizvodnji enzima pankreasa, a to tumor može izazvati, masnoća se ne vari. Stolice su ‘masne’ i plutaju u WC šolji i imaju izuzetno neprijatan miris, a mogu biti i učestale, nakon svakog jela.

Žućkasta koža – Pankreas se nalazi u blizini jetre, koja proizvodi žuč. Ako tumor sprječava da žučni kanali na odgovarajući način ispuštaju žuč, ljudi u telu mogu razviti povišen nivo bilirubina, što jednostavnim rečnikom rečeno znači da koža požuti. “To se najbolje vidi u beonjačama, a takođe može uzrokovati svrab po telu, stolice su svetlije boje, a urin tamniji”, kaže dr Li.

Neočekivani gubitak težine i promena navika u ishrani – gubitak apetita i osjećaj punoće u želucu nakon vrlo malo pojedene hrane, takođe može biti jedan od simptoma raka pankreasa.”Ako se radi o tumoru pankreasa on se nalazi blizu prvog dela tankog crijeva, a tumor može uzrokovati probleme sa varenjem”, kaže dr Li i napominje da se gubitak apetita i osećaj punoće javljaju kao simptom i kod drugih bolesti.

