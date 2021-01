3 neobična simptoma koja se povezuju sa koronavirusom: Evo šta treba raditi dok traju

Pored glavnih simptoma koje i “vrapci na grani znaju”, postoji niz neobičnih simptoma korona virusa.

Zapravo, istraživanje objavljeno u žurnalu BMJ iznosi tri simptoma koja su povezana sa očima.

Prema nedavno sprovedenom istraživanju, fotofobija, bolne oči i svrabež mogu signalizirati na kovid-19.

– Među manje poznatim problemima sa kojima su se pacijenti susreli su fotofobija i bolne ili svrabežne oči. Fotofobija je oblik osjetljivosti na svjetlost i često je povezana sa glavoboljom. Oboljeli imaju nelagodnost ili bol u očima, posebno kada prvi put uključe svjetlo – ističe za britanske Express oftamolog dr Ali Mearza.

Kako izvještava dr Mearza, studije su pokazale da su bolne oči najčešći simptom korona virusa. prenosi “Novi“.

Kako liječiti ove simptome?

– Nažalost to može biti prilično bolno, ali kapi za oči bi trebalo da pomognu u ublažavanju bola. Svrab u očima takođe može biti čest među pacijentima sa kovidom. Međutim, ako osjetite ekstremno crvenilo u očima, to bi mogao biti znak virusnog konjuktivitisa, ali je to jako rijetko povezivano sa kovidom.

Kada će nestati ovi simptomi?

– Većina nestaje kako virus bude napuštao teijlo, ali ako nosite sočiva trebalo bi za to vrijeme da nosite naočare – zaključuje dr Mearza.

