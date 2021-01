Koja sredstva i lijekovi pomažu protiv korone?

Sredstva koja pomažu protiv korone

Avigan

Japansko sredstvo protiv gripe Avigan sa sastojkom favilavir najprije je u Aziji, a potom širom svijeta izazvalo euforiju.Ovaj lijek se koristio protiv influence i navodno djeluje protiv različitih RNA-virusa. 2014. je uspješno korišten protiv ebole. 2016. ga je japanska vlada isporučila kao hitnu pomoć Gvineji u suzbijanju epidemije ebole.

Prema najnovijim saznanjima ovaj lijek može skratiti tok bolesti, ali ima jake nuspojave poput anafilaktičkog šoka i upale pluća.

Dexamethason (Dekstametazon)

Dexamethason je sredstvo koje sprečava upale i smanjuje smrtnost osoba koje su priključene na respirator i koje su bolesne duže od sedam dana. Institut Robert Koch (RKI) i Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) preporučuju korištenje ovog medikamenta kod takvih pacijenata. Dexamethason se ne bi trebao primjenjivati kod osoba sa slabim simptomima i ne treba se davati prerano. “Ako se da preuranjeno, on koči, a može i blokirati rad imunološkog sustava, što u nekim slučajevima dovodi do još težeg toka bolesti”, pojasnila je za NDR Sandra Ciesek, direktorica Instituta za medicinsku virologiju na Sveučilišnoj klinici Frankfurt.

Sredstva koja ne pomažu protiv korone

Hydroxychloroquin (Hidroksiklorokin)

Hydroxychloroquin, poznat kao lijek protiv malarije, je na početku pandemije za mnoge bio nada u borbi protiv korone i na početku je bio u upotrebi. U međuvremenu, Institut za lijekove i medicinske proizvode upozorava da se ovaj lijek ne bi trebao koristiti, piše Deutsche Welle.

“Oboljele od covida-19, koji se liječe Hidroksiklorokinom, treba pažljivo nadzirati zbog ozbiljnih kontraindikcija koje se mogu javiti tokom njegove upotrebe”, piše Institut za lijekove na svojoj web stranici. Uz to, nisu dokazani pozitivni učinci ovog preparata kod pacijenata oboljelih od korone.

Ovi lijekovi su sporni

Artemisinin (Artemizinin)

Na početku pandemije biljni napitak Covid Organics s Madagaskara izazvao je senzaciju: riječ je o aktivnom sastojku napravljenom od biljaka artemizije (pelina). Trenutno ne postoje pouzdane kliničke studije o učincima Covid Organics. Tim koji je vodio prof. Peter Seeberger, šef Odjela za biomolekularne sustave na Institutu Max Planck, uspio je u epruveti utvrditi jesu li ekstrakti artemizije učinkoviti protiv novog koronavirusa. Studija je do sada objavljena kao „preprint“ i još uvijek nije konačna. Druga faza ispitivanja (studije) trenutno je u toku u Meksiku, gdje se na 360 ljudi ispituje učinkovitost biljke artemisia annua kod oboljelih od covida-19. Rezultati još nisu objavljeni. Seeberger je u razgovoru za DW rekao kako postoji “dovoljno polazišta” da se znanstveno ispitaju učinci artemizinina u vezi s koronavirusom. Međutim, kategorično odbacuje “konzumaciju čajeva od artemizije i uvjerenje da će se njima spriječiti covid-19 ili izliječiti njime zaražena osoba” i ističe da “djelovanje artemizije još nije klinički dokazano”.

Tocilizumab i sarilumab

Učinak antitijela tocilizumaba i sarilumaba do sada je bio kontroverzan. Sastojci koji djeluju se obično koriste kod pacijenata oboljelih od reumatskog artritisa. Prema nedavnoj preprint-studiji to navodno značajno smanjuje smrtnost pacijenata zaraženih koronavirusom. Vlada Velike Britanije planira u budućnosti koristiti djelotvorne sastojke ovih antitijela protiv virusa korone. Jedna druga studija je međutim pokazala da sastojci ovih antitijela zapravo ne smanjuju smrtnost.

Ivermectin (Ivermektin)

Postoje oprečne izjave o lijeku Ivermektin. Iako ovaj preparat, koji se zapravo koristi protiv šuge i infekcije glistama, u Latinskoj Americi ima status “čudotvornog lijeka protiv korone”, Svjetska zdravstvena organizacija i američka FDA ne savjetuju njegovu primjenu. Potrebno je više studija i testiranja kako bi se utvrdilo bi li Ivermektin mogao biti koristan za prevenciju ili liječenje koronavirusa.

No Savez američkih liječnika zaposlenih na odjelima za intenzivnu njegu (“Front Line COVID-19 Critical Care Alliance”), nakon procjene dostupnih kliničkih podataka, dolazi do zaključka da aktivni sastojak može značajno smanjiti virusno opterećenje i ubrzati oporavak pacijenata s blagim ili umjerenim tokom bolesti. U teškim slučajevima, kako se dalje navodi, lijek smanjuje potrebu za hospitalizacijom i smanjuje mortalitet.

Sredstva za ispiranje usta i sprejevi za nos

Njemačko društvo za bolničku higijenu preporučuje kao prevenciju korištenje tečnosti za ispiranje usta i grla. Ideja koja stoji iza toga: grgljanje ubija viruse u grlu. Ako su pacijenti zarazni, rizik od zaraze bi se mogao na kratko smanjiti. Glasnogovornik ove organizacije Peter Walger naglasio je u intervjuu za DW: “Naravno, da ne možete doći do virusa koji su u stanicama. Ali, ovdje se ne radi o uklanjanju infekcije, već samo o uklanjanju slobodnih virusa koji se – ako se iskašljaju ili izdahnu – mogu prenijeti na druge. ”

Isto se odnosi i na antivirusne sprejeve za nos. Do sada se, na primjer, raspravljalo o proizvodu Algovir. Konkretni razlog, kako je rekao Walger, bile su preporuke iz studije istraživačke grupe iz Bochuma, ali i drugih znanstvenika. U epruveti su uspjeli dokazati da su razne vode za ispiranje usta smanjile razinu virusa SARS-CoV-2.

Svjetska zdravstvena organizacija i njemačka stomatološka društva preporučuju od kolovoza prošle godine da pacijenti, prije nego krenu liječniku, ispiru usta i grlo odgovarajućim rastvorima. Međutim, strukovna udruženja naglasila su da još uvijek nije bilo kliničkih studija koje dokazuju da sredstvo za ispiranje usta pomaže i protiv SARS-CoV-2. Trenutno je kontroverzno stižu li ovi rastvori zaista tamo gdje se nalazi većina virusa, pokazalo je istraživanje redakcije Correctiv. Studija iz Njemačke, s 10 ispitanika pozitivnih na SARS-CoV-2, došla je do zaključka da ispiranje usta jednopostotnim rastvorom vodikovog peroksida nije smanjilo virusno opterećenje,piše N1

Remdesivir

Donald Trump je pio Remdesivir nakon što je saznao da se zarazio koronom, ali učinak Remdesivira protiv covida-19 vrlo je kontroverzan. Institut Robert Koch uvjetno preporučuje upotrebu, na primjer u SAD-u. Američka vlada oslanja se na studije koje pokazuju da aktivni sastojak skraćuje trajanje bolesti. Svjetska zdravstvena organizacija kaže da nema dovoljno dokaza da bi se preporučila upotreba Remdesivira.

