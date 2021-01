Ishrana prema bioritmu: Mršavite zdravo

Međutim, pristalice ishrane prema bioritmu postupaju drugačije: jedu sve, ali u strogo ograničenom vremenu.

Biološki ritmovi su ciklične promjene u radu organizma. Svaki organ i sistem organa ima periode uspona i padova aktivnosti. Dakle, ako isplanirate ishranu u skladu s njima, hranu ćete variti deset puta bolje, a vaš metabolizam će se ubrzati.

Za kratko vrijeme ćete primijetiti kako vam se težina smanjuje sama od sebe.

Kada je najbolje jesti

Na osnovu proučavanja vremena u kome su organi aktivni, nutricionisti su napravili opšti plan ishrane.

Od 6 do 10 ujutro crijeva i želudac su maksimalno aktivni. Upravo u to vrijeme najbolje je doručkovati i uzeti jaču hranu. Dok pripremate obrok, popijte čašu vode s kašičicom limunovog soka i istom količinom meda. Tako pomažete gušterači i jetri da se aktiviraju.

Za doručak birajte hranu bogatu vlaknima, ugljenim hidratima i bjelančevinama: jaja, tvrdi sir, puter, integralni hljeb, mliječne kaše od žitarica sa medom i voćem.

Tada se hrana u potpunosti apsorbuje i pretvara u energiju. Nemojte izjutra jesti zobenu kašu na vodi ili nemasni jogurt – to je greška. Vaš prvi obrok treba da bude kraljevski!

Od 9 do 11 i od 11 do 13, slezina i srce naporno rade. To je vrijeme za mentalne napore i laganu užinu. Čaj sa šakom suhog voća, voćni jogurt ili banana biće vam sasvim dovoljan.

Od 13 do 15, crijeva i želudac ponovo se uključuju u rad. Pritom u organizmu tada ima mnogo amilaze i proteaze – enzima koji razlažu šećer i skrob. To je vrijeme aktivnog upijanja! Da biste zadržali radnu sposobnost na istom nivou, podstaknite organizam porcijom (150 g) posnog mesa, piletine ili ribe, garnirane povrćem.

Od 16 do 17 se aktivira sistem za izlučivanje: bešika, znojne žlijezde. Sagorijevanje masti se povećava. Provedite ovaj sat bez hrane. To je idealno vrijeme za sport. Ne zaboravite da nadoknadite gubitak tečnosti i popijte najmanje dvije čaše vode!

Između 17 do 19 vrijeme je za laganu večeru, da utolite glad i opustite se. Za ovaj obrok su najpogodniji zapečeno povrće s ribom ili piletinom, mladi sir i nezaslađeno voće. Imajte na umu da večerašnji obrok treba da bude upola manji od ručka.

Nešto poslije 19 časova, organi za varenje usporavaju rad. U to vrijeme se enzimi za skoro uopšte ne luče. I zato, da u vrijeme kad pođete u krevet ne biste osjetili glad, popijte čašu kefira. Nakon toga, u organizam ne bi trebalo unositi ništa osim biljnog čaja, prenosi “Uspešna žena“.

Od 20 do 21 počinje da se luči melatonin – hormon koji organizam priprema za spavanje. Doprinesite tome: čaj bez kofeina od mlečike, kamilice, matičnjaka ili majčine dušice smiriće vam nervni sistem i pripremiti organizam za odmor.

Od 22 do 24 povećava se koncentracija melatonina i hormona rasta, koji je zadužen za rast kod djece i za metabolizam kod odraslih. Ovo je faza aktivnog obnavljanja i sagorevanja masti. Ukoliko u to vrijeme spavate i niste se prejeli uveče, za noć možete izgubiti i do 900 kcal!

Nije teško hraniti se u skladu s bioritmom, a rezultat se ne ogleda samo u broju izgibljenih kilograma. Neuporedivo ćete se bolje osjećati!

