Može biti kobno! Ovo su prvi simptomi krvnog ugruška: Nikad ne ignorišite ove promjene na tijelu, ako ih primijetite javite se doktoru

Međutim, ponekad stvari mogu poći po zlu, prenosi "Novi".

Kada se krvni ugrušci ne raspadnu, mogu biti opasni i dovesti do ozbiljnih medicinskih komplikacija. Nastaju u krvnim sudovima, u bilo kom djelu vašeg tijela. Velika je vjerovatnoća da će pogoditi nogu, posebno ukoliko dugo sjedite.

Ukoliko ugrušak nastane u arterijama, koje nose kiseonik iz krvi vašeg srca do svih ćelija vašeg tijela, može doći do ozbiljnih problema. Sprječavanje da kiseonik dođe do srca, pluća ili mozga, može Vas dovesti u opasnost od srčanog udara ili šloga. Takođe, ugrušak bi mogao da se stvori i u venama koje nose krv nazad u Vaše srce. Kada dođe do toga, simptomi se pojavljuju postepeno, ali ih ne treba olako shvatiti jer mogu biti opasni.

Ako naučite da prepoznate simptome upozorenja na postojanje krvnog ugruška, znaćete kada je pravo vrijeme da se obratite lekaru i ne dovedete svoj život u opasnost.

Ruke i noge

Kada se krvni ugrušak formira u jednoj od dubokih vena u ruci ili nozi, ispod površinskog sloja kože, to bi moglo izazvati trombozu dubokih vena. To je opasno, jer ugrušak može doći do srca ili pluća. Šansa da dobijete trombozu je mnogo veća, ukoliko se dugo niste kretali (to može biti nakon neke hirurške intervencije). Odmah potražite ljekarsku pomoć ako primetite neke od ovih simptoma:

Otok. Može se pojaviti tačno na mjestu formiranja krvnog ugruška, ili može doći do oticanja cijele noge ili ruke.

Promjena boje. Možda ćete primijetiti da Vam ruka ili noga postaju crvenkaste ili plavičaste boje, javlja se svrab ili toplina u predjelu natekline.

Bol. Kod povećanja ugruška, može doći do njegovog povređivanja. Intenzitet bola može varirati od tupog do intenzivnog bola.

Poteškoće sa disanjem. Ako se to dogodi, to bi moglo značiti da Vam se ugrušak preselio sa ruke ili noge u Vaša pluća.

Kašalj

Iskašljavanje krvi

Bol u grudima

Vrtoglavica

Ukoliko osjetite bilo koji od ovih simptoma, pozovite hitnu pomoć ili idite do prve zdravstvene ustanove.

Srce

Krvni ugrušak koji se formira u ili oko Vašeg srca, može izazvati srčani udar. Obratite pažnju na ove simptome:

Jaki bolovi u grudima i ruci

Znojenje

Poteškoće sa disanjem

Pluća

Kada se krvni ugrušak iz dubokih vena u ruci ili nozi odvoji i krene ka plućima, dolazi do plućne embolije. Ovo je izuzetno opasno stanje. Odmah potražite ljekarsku pomoć ako:

Imate problema sa disanjem

Osjetite bol u grudima

Počnete da kašljete

Počnete da se znojite

Vrti Vam se u glavi

Mozak

Krvni ugrušci u mozgu mogu biti uzrokovani masnim naslagama u zidovima krvnih žila, koje dovode krv u mozak. Ponekad se mogu formirati kao posljedica udarca i potresa mozga. U drugom slučaju, ugrušak koji je potekao iz nekog drugog dijela tijela, može ući u Vaš krvotok i tako doći do mozga, što za posljedicu može imati moždani udar. Pazite na ove simptome:

Problemi sa vidom ili govorom

Opšti osjećaj slabosti

Trbuh

U venama se mogu stvoriti krvni ugrušci koji ispuštaju krv iz crijeva. Mogu biti uzrokovani divertikulitisom, bolestima jetre, ili čak kontraceptivnim pilulama. Ako imate neke od sljedećih problema, obratite se svom ljekaru:

Mučnina ili povraćanje

Jaki bolovi u stomaku, koji se mogu pogoršati nakon jela

Dijareja

Krvava stolica

Osjećaj nadutosti

Bubrezi

Krvni ugrušak u bubregu može izazvati sprečavanje izbacivanja štetnih materija iz organizma. To može izazvati visok krvni pritisak ili čak otkazivanje bubrega. Ovo je opasno, pa pripazite na ove simptome:

Bol u trbuhu, nogama ili bedrima

Krv u mokraći

Groznicu

Mučninu ili povraćanje

Iznenadno oticanje nogu

Poteškoće sa disanjem

