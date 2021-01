Ovo je 5 upozoravajućih simptoma koji ukazuju da je COVID u vašim plućima, tvrde liječnici

Autor teksta, dr. Deborah Lee, koja se i sama upoznala s koronavirusom želi da znate kako se radi virusu koji je jako prevrtljiv. Dok ga neki mogu imati, a da skoro niti ne primijete, drugi će završiti na jedinici intenzivne njege gdje se doslovno mogu boriti za život jer je virus napao njihova pluća. Pa koji to signali otkrivaju da je ugroženo zdravlje pluća?

Osim smjernica koje donosimo, svakako je savjet da odmah potražite liječnika jer respiratorne infekcije se mogu samo pogoršati.

PRATITE OZBILJNOST INFEKCIJE

Ako niste imali sreće i zarazili se virusom, u slučaju blagog oboljenja, epizoda može trajati 2 tjedna, ali tri do šest u ozbiljnim slučajevima. Ozbiljnost simptoma infekcije je podijeljena u 5 grupa:

Asimptomatična

Blagi slučaj zaraze

Umjerena bolesti

Ozbiljna bolesti

Kritično stanje – akutni respiratorni sindrom

Iskustva iz Wuhana, odakle virus potječe, pokazuje kako je 81 posto pacijenata primljeno s blagim simptoma, a 14 posto zaraženih je razvilo ozbiljnu upalu pluća, a oko 5 posto je zahtijevalo njegu za kritične slučajeve.

Kada liječnici žele procijenite dolazi li do propadanja pluća, prije svega ih interesira prijelaz iz blagog i umjerenog stanja do ozbiljnog i kritičnog. Blago i umjereno stanje se može tretirati kod kuće, ali ostali slučajevi zahtijevaju hospitalizaciju.

Ono što donosimo su informacije koje će vam pomoći da odlučite je li vaša infekcija prelazi od umjerene do kritične, a ako je tako, da znate kako je potrebno odmah potražiti pomoć.

1. KAŠALJ SE POGORŠAVA

Otprilike 82 posto pacijenata koji imaju ovu bolest imaju i kašalj. Obično se radi o suhom kašlju koji iritira. Stručnjaci pojašnjavaju taj kašalj u prvoj fazi bolesti kao epizode koje traju i do sat vremena, a ponavljaju se tri puta u danu, piše “Ordinacija“.

Kašalj se javlja zbog upale dišnih putova, a radi se o refleksu koji postoji kako bi zaštitio tijelo do invazije nepoznatih čestica, poput bakterija i virusa. Ako su pluća upaljena, kašljem će se izbacivati i sluz. Kašalj je dobra stvar u ovom slučaju, ali može biti vrlo naporan i umoriti osobu, a također će onemogućiti pristup zraka u pluća pa može uzrokovati i ozbiljne probleme, poput ozlijede rebra.

2. TEŠKO DIŠETE

Ova je poteškoća prijavljena od strane 31 posto pacijenta u Wuhanu. Jasno je da je iznimno neugodno imati osjećaj da ćete ostati bez zraka jer ne možete disati. Razina poteškoća s disanjem je vjerojatno najvažniji indikator težine vašeg stanja.

Zdrava odrasla osoba će udahnuti 12-18 puta u minutu. Više od 20 udaha u minuti se naziva ubrzanim disanjem i zove se tahipneja

Nemogućnost disanja utječe i na normalne dnevne aktivnosti, a kako se bolest nastavi razvijati, poteškoće će samo rasti. Ako vas problem ometa u dnevnim aktivnostima, pa na primjer ne možete dovršiti rečenicu bez da ostanete bez daha, ili vam je teško jesti i piti, radi se sigurno o lošem znaku.

Ako uz to imate poteškoće s hodom, jasno je da nešto nije kako treba biti.

Ako ste promatrali osobu koja se muči s disanjem mogli ste vidjeti kako koristi mišiće na vratu da bi izbacio prsa kako bi udahnuo što više zraka, a ponekad i šire nosnice. Uz ove probleme oni će se često žaliti i na bol u trbuhu ili leđima.

Ako primjećujete neke od ovih problema, potreban vam je hitna liječnička pomoć jer ovo je signal da se više ne radi o blagom slučaju zaraze.

3. NIKADA NISTE BILI UMORNIJI…

Umor je jedan od prvih simptoma koje su prijavile osobe s COVID-om u Kini, a činilo je oko 70 posto pacijenta. Ako ste bolesni, normalno je da osjećate umor, Ipak ako to preraste u cjelodnevni umor, poput nemogućnosti ustajanja kako bi se okupali ili obukli odjeću, izgubili ste apetiti ili ne želite ništa piti, to su već znaci iscrpljenosti. Ta jaka iscrpljenosti je posljedica velikog broja virusa u vašem organizmu.

Vaše tijelo tada iskorištava imunološki sustav do krajnjih granica. To može rezultirati visokom temperaturom, znojenjem, kašljem i može voditi do dehidracije. Teško disanje vas jednako tako može iscrpiti. Kako se umor pogoršava, može vam postati teško gledati Tv ili se koncentrirati i normalno komunicirati.

Druge se stvari mogu zakomplicirati, poput razvoja bakterija, a u najgorem slučaju može doći do sepse.

Ako umor ne prolazi i postaje ekstreman, to je znak da je infekcija koronavirusom postala ozbiljna i da se upala pluća pogoršava. Odmah potražite pomoć liječnika.

4. USNE SU VAM POPRIMILE PLAVU BOJU

Ako vam usne ili prsti izgledaju plave boje, radi se o ozbiljnom znaku lošeg funkcioniranja pluća i potrebno je odmah potražiti liječničku pomoć. Kada udišemo pluća donose kisik srcu i ostatku tijela.

Kada je u pitanju ozbiljna upala pluća, poput one u slučaju COVID-a, tijelu vjerojatno nedostaje kisika. Organizam opskrbljen kisikom daje koži lijepu ružičastu boju. Krv bez dovoljno kisika ima tamniju boju, pa koža poprima nijansu plave.

5. BOLI VAS U PRSIMA

Ovaj se simptom ne spominje kao važan, ali upala pluća može uzrokovati i tu vrstu boli.

Ako upala pluća utječe na tkivo pluća, može uzrokovati pleuritis, upalu poplućnice. Tipična bol koju tada osjećate je ona kada udahnete, a ponekad se može osjetiti i u trbuhu, vratu i ramenima. Upala pluća može uzrokovati i nakupljanje vode u prsima.

Kašljanje i istezanje mišića među rebrima može također uzrokovati bol, a teški kašalj čak i prijelom rebra.

Upala pluća kao posljedica bolesti COVID predstavlja i dodatnu prijetnju osoba koje već pate od određenih medicinskih stanja:

Kardiovaskularne bolesti: Ozbiljna infekcija koronavirusom samo stvara dodatni pritisak na vaše srce, jer će ono ubrzano raditi radi infekcije, a sve u svrhu što bolje opskrbe kisikom. To će povećati rizik od razvoja angine ili srčanog udara.

Dijabetes: Kontrola bolesti je uvijek otežana kada se dogoditi i akutna infekcija.

Kronične respiratorne bolesti: Bolesti koje su često posljedica pušenja, znači da su dišni putovi već oštećeni i začepljeni zbog sluzi koja se tu nakuplja.

Hipertenzija: Visok krvni tlak u kombinaciji s bolestima srca i virusom stvara dodatne probleme.

Komplikacije se mogu razviti kod svih spomenutih stanja. Ako se bol u prsima pogoršava, savjet je da svakako hitno potražite liječničku pomoć.

