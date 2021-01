Kakav vam je jezik, takvo vam je zdravlje! Promjene na jeziku upućuju na ovih 8 stanja i bolesti

. VIDITE JEZIK BOJE JAGODE

Može se raditi o manjku vitamina, ako je površina glatka i sjajan, možda vam nedostaje željeza ili vitamina B12. Papile na jeziku trebaju ove stvari kako bi se razvile, a bez njih jezik može biti vrlo gladak. Ako ste primijetili simptome poput umora, problema s ravnotežom ili pamćenjem, to su sve simptomi manjak vitamina.

U težim slučajevima, posljedica može biti osjet boli kada jedete ljutu ili toplu hranu. Vegetarijanci su posebno skloni gubitku vitamina B koji se nalazi u određenom mesu. Potrebno je pitati liječnika koje suplemente uzimati.

2. VIDITE SMEĐU POVRŠINU

U pitanju može biti loša higijena ili zdravlje jezika. Jezik prekriven smeđim dlačicama možda izgleda ružno ali liječnici se slažu da ne mora biti ništa opasno. Papile se troše žvakanjem i ispijanjem napitaka, pa mogu i previše narasti zbog čega će biti dom većem broju bakterija. Ovo stanje može biti uzrok lošeg zadaha. Pokušajte se odreći cigareta, kave i tamnih čajeva. Četkicom perite i jezik.

3. VIDITE NEŠTO KAO ZRNASTI SIR

Ako imate gljivičnu infekciju, vaš jezik može izgledati kao da je na njemu zrnasti sir. Stanje je često povezano s antibioticima. Jezik je prirodno stanište bakterija i gljivica, a ako uzimate antibiotik on će vs riješiti bakterija ali i omogućiti gljivicama da preuzmu kontrolu. Slab imunološki sistem također može biti odgovoran za ovu pojavu.

Kandidoza se može javiti i u usnoj šupljini i izazvati bol u tom slučaju. Iako češća kod mlade djece, može se javiti kod svake osobe koja ima autoimune bolesti, ako dijabetes nije liječen, pacijent prolazi kemoterapiju ili se radi o staroj osobi.

4. VIDITE BORE

Može značiti da starite. Bore i pukotine na jeziku ne moraju značiti ništa opasno, ali problem se javlja kod loše higijene koja vodi do infekcija. Tada ćete osjetiti bol i ponekad neugodan zadah ili peckanje. Za liječenje se koriste kreme protiv gljivica, a nasmijete zaboraviti piti puno vode.

5. VIDITE MALE BIJELE MRLJE

Možda se radi o iritaciji usne šupljine, a do ove promjene dolazi kada stanice prebrzo rastu. Često se povezuju s pušačima, a tada te lezije imaju 5 do 17 posto šanse da se pretvore u rak. Ako niste pušač, pojava može značiti da zubima stalno dirate jezik. No ako se ne povuče kroz par tjedana, potrebno je posjetiti liječnika.

6. VIDITE CRVENE LEZIJE

Ako ne vidite promjene nakon par tjedana, može se raditi o ozbiljnoj bolesti jezika. Odmah posjetite liječnika jer se često krivo misli da se rak jezika događa samo starijim osobama. No i ako ste mladi i zdravi, ne mora značiti da vama nije ništa. Čak i iako vam promjena ne zadaje bol, svakako posjetite liječnika jer to što vas ne boli ne znači da se ne radi o nečem opasnom, piše “Ordinacija“.

7. OSJETITE PECKANJE

Može značiti da koristite krivu zubnu pastu, no ipak ako vas jezik peče, ali izgleda normalno, može se raditi o promjenama poput menopauze. Iako se ovaj simptom može dogoditi bilo kome, žene će ga doživjeti čaj 7 puta češće od muškaraca.

Kod nekih će se ovaj simptom javiti zbog alergije na hranu ili pastu za zube. Ako ste sve isprobali, a stanje se ne smiruje, posjetite liječnika.

8. OSJETITE BOLNE PRIŠTIĆE

Može značiti da ste pod stresom. Radi se o bolnim izbočinama koji se javljaju na jeziku ili unutrašnjoj strani obraza, a bol je najjača prvih nekoliko dana, a kroz par tjedana potpuno nestaje. Iako se još ne zna kako nastaju, doktori smatraju da se radi o virusnoj pojavi.

