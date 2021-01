„60 sekundi o koroni“ – Što su mRNA vakcine i kako funkcionišu?

Inače, dr. Nejra Džananović je diplomirala na Medicinskom fakultetu u Sarajevu, te specijalizirala kliničku

imunologiju. Ekspert je u poslovima imunološke laboratorijske dijagnostike određenih autoimunih

poremećaja, alergija i imunih deficijencija.

“Messenger RNA, odnosno glasnička RNK tehnologija, koja se koristi u Pfizer i Moderna vakcinama za

COVID-19, je genetski bazirana tehnologija koju naučnici istražuju i razvijaju već nekoliko decenija za

prevenciju i liječenja različitih bolesti. Glasnička ribonukleinska kiselina, odnosno mRNA, je vrsta molekule

koja postoji u svim živim organizmima i služi za to da nosi genetsku uputu našim ćelijama za sintezu

proteina koji su nam potrebni. U slučaju COVID-19 vakcina, ova mRNA nosi genetsku uputu našoj ćeliji za

sintezu šiljka proteina virusa. Ovaj protein šiljka se nalazi na površini virusa i služi da se on s njim zakači za

našu ćeliju”, pojašnjava dr. Džananović I dodaje da šiljak protein, koji naprave naše ćelije, ne može

izazvati bolest, već služi za to da se prezentira našem imunološkom sistemu koji će na njega stvoriti

zaštitna antitijela.

“Ta zaštitna antitijela ostaju u našem organizmu da nas štite od buduće infekcije korona virusom. Bitno je

naglasiti da naše ćelije unište mRNA molekule odmah nakon što se njihove upute iščitaju i šiljak protein

napravi. Također, mRNA molekule ne mogu izazvati infekciju, niti mogu utjecati na naš DNK. Jedna od

glavnih prednosti mRNA vakcina je što se one mogu mnogo brže napraviti nego druge vrste vakcina”, kaže

dr. Džananović.

Video možete pogledati na YouTube kanalu „60 sekundi o koroni“:

Podsjećamo, Bosanskohercegovačko-američka akademija umjetnosti i nauke (BHAAAS) nastavila je sa

projektom “60 sekundi o koroni”. Nakon dva veoma uspješna bloka specijaliziranih videa u kojima su

stručnjaci iz različitih oblasti obrađivali teme vezano za pandemiju COVID-a 19, BHAAAS je pripremio novi

blok od 20 videa na kojem je angažiran veliki broj naučnika, epidemiologa, doktora, i psihologa.

Serijal možete pratiti na YouTube kanalu „„60 sekundi o koroni“, kao i na FB stranici @BHAAAS, te

Instagramu bhaaas_usa_bih.

