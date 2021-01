WHO: Kolektivni imunitet neće biti postignut u 2021. godini

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) upozorava da masovna vakcinacija protiv novog koronavirus neće ove godine dovesti do kolektivnog imuniteta u svijetu.

Vodeći naučnik SZO Sumja Svaminatan (Soumya Swaminathan) rekla je novinarima da treba vremena da se proizvede i distribuira dovoljno doza vakcine da se konačno zaustavi širenje kovida-19.

Doktorica Svaminatan naglasila je potrebu da zemlje nastave sa mjerama za suzbijanje širenja virusa, kao što su nošenje maski, društveno distanciranje i pranje ruku.

Istovremeno, farmaceutska kompanija Moderna saopćila je da bi njena vakcina protiv kovid-19 trebalo da pruži imunitet bar na godinu dana.

Prema navodima novinske agencije Rojters, Moderna je to objavila na godišnjoj konferenciji Džej Pi Morgan Heltkera (J.P. Morgan Healthcare) tvrdeći da je uvjerena da je tehnologija koju je koristila, a u kojoj se upotrebljava ribonukleinska kiselina (RNK), pogodna da bi se razvila vakcina zasnovana na novom obliku virusa korona, koji se pojavio u nekoliko zemalja.

Brus Ajlvord, visoki savjetnik WHO, rekao je da se agencija nada da će u februaru početi da snabdijeva najsiromašnije zemlje svijeta vakcinama protiv kovida-19, ali je naglasio “mi to ne možemo da uradimo sami”, pozivajući proizvođače vakcina da prioritetizuju isporuke Ustanovi za globalni pristup vakcinama protiv kovida-19 (COVAX) .

U svijetu je od početka pandemije zaraženo skoro 92 miliona ljudi, a preminulo je skoro dva miliona oboljelih.

Aktivnih slučajeva je više od 24 miliona, a iako je vakcinacija počela u mnogim zemljama, na snazi su i dalje epidemiološke mjere koje uključuju ograničavanje broja ljudi prilikom okupljanja, nošenje maski, obavezan negativan test na granicama

