Infekcija sinusa i korona: Bolesti imaju slične simptome, ali su ovo ključne razlike među njima

Sinuitis ili rinosinuitis, koji je poznatiji kao infekcija sinusa, predstavlja upalno stanje u nosnoj šupljini i paranazalnim sinusima. Može da bude biti akutna ako traje kraće od mjesec dana i hronična ukoliko traje duže od 12 nedjelja.

Najčešći uzrok infekcije sinusa jesu virusi, iako rinosinuitis može da bude i bakterijski što je znatno rijeđi slučaj jer bakterijske infekcije čine 0.5 do 2 posto sinusnih infekcija i obično se javljaju kada bakterija poslije virusne infekcije sekudnarno inficira već upaljeni sinus, odnosno najčešće kao komplikacije virusne infekcije, piše “Glorija “.

Najčešći simptomi infekcije sinusa su:

– zapušen nos- curenje iz nosa (obično žute ili zelene boje)

– bol ili neprijatnost u zubima

– bol u licu ili pritisak koji se pojačava, posebno u području blizu sinusa i to kada glavu nagnete naprijed (osjetljivost i otekline u području oko očiju, obraza, čela i nosa)

– povišena tjelesna temperatura

– umor

– kašalj

– gubitak ili smanjenje čula mirisa

– pritisak u ušima

– tinitus ili slabljenje sluha.

– glavobolja

– neprijatan zadah.

Među najčešćim simptomima korone izdvajaju se sljedeći: suhi iznenadni kašalj, povišena tjelesna temperatura, groznica, umor, bolovi u tijelu/mišićima, glavobolja, bol u grlu, dijareja, mučnina i/ili povraćanje, gubitak čula ukusa i mirisa, osip na koži.

Kako razlikovati infekciju sinusa od korone?

Kod infekcije sinusa se kao zaštitni znak javlja zapušen nos i pritisak u licu i/ili uhu kao i obilje sekreta, ali ne i bolovi u tijelu (ne računajući one u blizini sinusa) dijareja, mučnina, povraćanje, osip, intenzivan gubitak čula ukusa i mirisa, veliki umor, izrazito visoka tjelesna temepratura koja se može javiti u slučaju infekcije koronom, groznica. Simptomi rinosinuitisa su koncentrirani oko gornjih dišnih puteva, navodi “Glorija hr” i piše da se ove dvije bolesti ne isključuju kao i da je sinuitis veoma čest.

Posljednju riječ o tome koja je bolest u pitanju daje ljekar. A akutnu upalu sinusa, koja ima jasne simptome i kliničke znake, dijagnostikuju i liječe ljekar opšte prakse i otorinolaringolog. Rendgensko snimanje uglavnom nije neophodno. Akutna upala sinusa liječi se antibiotskom terapijom i kapima za nos, a većina lejkara preporučuje i izradu antibiograma. Dodatak terapiji mogu da budu rastvori za njegu sluznice nosa, lijekovi za razrijeđivanje sekreta u sinusima i izvlačenje sekreta iz sinusnih šupljina, ukoliko se sinusi slabo dreniraju. Hirurško liječenje kod akutnog sinuzitisa primenjuje se jedino ukoliko se bolest iskomplikuje.

Kada je riječ o hroničnoj upali, od velike važnosti je utvrđivanje uzroka upale i snimanje sinusa skenerom. Alergijska hronična upala najčešće se liječi konzervativno, izuzev ako se ne pojave komplikacije u vidu polipa, što nije rijetko.Tek tada se pristupa hirurškim metodama liječenja, a najbolje rezultate daje endoskopska hirurgija.

Osobama koje su sklone upalama sinusa savjetuje se da se utopljavaju i da zimi obavezno nose kapu, kako bi zaštitili glavu od hladnoće. Takođe je dobro i:

• preventivno koristiti rastvor morske vode ili fiziološke tečnosti kako bi se poboljšao lokalni imunitet nosa i sinusa

• izbjegavanje kontakta s prehlađenim osobama jer se tako smanjuje mogućnost dobijanja respiratorne infekcije

• izbjegavanje boravka na zagađenom vazduhu i u zadimljenim prostorijama

• redovno provjetravanje prostorija u kojima se boravi, a naročito ako je vazduh u njima suh.

Ukoliko do upale dođe, tegobe mogu da se ublaže:

• inhaliranjem parom kamilice

• stavljanjem toplih obloga preko nosa, obraza i očiju

• uzimanjem dosta tečnosti jer se tako omogućava razrjeđivanje gustog sekreta u nosu i sinusima i olakšava njegovo izbacivanje.

Upale sinusa ne treba olako shvatati jer one mogu i da se iskomplikuju. To se mnogo češće događa u slučajevima zapuštenih upala, koje se ponavljaju, nego kod akutnog sinuzitisa. Komplikacije mogu da budu i veoma ozbiljne. Kada se infekcija proširi na oko, meninge ili mozak, neophodna je hirurška intervencija. Srećom, to se dešava rijetko.

Facebook komentari