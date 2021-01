Ako svaki dan jedete piletinu, evo kako se to odražava na vaše zdravlje

Piletina je glavna namirnica u domovima mnogih ljudi i za to postoji dobar razlog. To je visokokvalitetni izvor proteina koji je relativno jeftin i izuzetno svestran.

No, ako piletinu jedete više puta nego što je uobičajeno, možda se pitate kako to utieče na vaše tijelo.

Naravno, ako jedete isključivo prženu, pohanu i jako začinjeniu piletinu, to bi mogao biti uzrok nekima od zdravstvenih problema. No, ako piletinu pripremate bez velike količine dodane masnoće, soli ili šećera, postoji nekoliko zdravstvenih prednosti koje biste mogli primijetiti

1. Jake kosti

Čini se da kalcij i vitamin D dolaze u središte pažnje kada se raspravlja o zdravlju kostiju. Ali proteini su ključna hranjiva tvar u prevenciji osteoporoze i održavanju vašeg kostura zdravim i snažnim. Budući da je piletina izvor visokokvalitetnih proteina, često uživanje u njoj obezbjedit će vašim kostima barem jedan od mnogih važnih hranjivih sastojaka koji su im potrebni..

2. Osjećaj zadovoljstva

Uključivanje izvora bjelančevina, poput piletine, u svoj obrok može vam pomoći da se osjećate zadovoljnije i sitije, što vam može pomoći da se oduprete kasnijem pretjeranom uživanju u hrani PRENOSI “Fokus“.

3. Bolje kognitivne funkcije

Piletina sadrži kolin, hranjivu tvar koja igra značajnu ulogu u poboljšavanju pamćenja, kao i u ostalim funkcijama mozga. Podaci sugerišu da oni koji konzumiraju više kolina imaju bolje rezultate na testovima pamćenja u odnosu na one koji nisu konzumirali puno ove hranjive tvari. Budući da piletina također sadrži vitamin B12, hranjivu tvar koja je povezana i s funkcijom pamćenja, konzumiranje ove namirnice može biti odličan odabir ako želite očuvati kognitivne funkcije.

4. Više energije

Ako patite od anemije, možda ćete se često osjećati umorno – čak i nakon dovoljne količine sna. No, ako konzumirate piletinu, mogli biste povećati nivo željeza što vam može pomoći u nadopunjavanju njegovog nivoa.

5. Možete poboljšati zdravlje srca

Sve dok odabirete nemasne komade piletine i pripremate je bez prženja, bez dodanih masnoća i bez korištenja previše nezdravih začina, konzumacija ove namirnice može poboljšati zdravlje vašeg srca. Konkretno, ako je i piletina dio vaše uravnotežene prehrane, to može rezultirati smanjenjem “lošeg” LDL holesterola i ukupnog holesterol

6. Možda ćete osjetiti nedostatke hranjivih sastojaka

Prevelika konzumacija bilo koje namirnice nije dobra stvar. Kada se usredotočite na jednu namirnicu, riskirate ograničvanje drugih i propuštanje nekih važnih hranjivih sastojaka. Tako ako jedete piletinu svaki dan, možda nećete jesti druge izvore proteina poput morskih plodova, graha, mahunarki i drugih opcija koje nude jedinstvene blagodati koje piletina nema. Naravno, konzumacija piletine nije loša stvar sve dok jedete i raznu drugu zdravu hranu kako biste dugoročno spriječili nedostatak hranjivih sastojaka, piše Eat This, Not That.

