COVID-19 možda ostavlja posljedice i na intimni život muškaraca

Dena Grayson, osnivačica i šefica tvrtke MedExpert Consulting, koja se bavi savjetovanjima na području biotehnologije, za NBCLX je rekla da bi erektilna disfunkcija kod muškaraca mogla biti razlog za brigu kad je riječ o posljedicama bolesti COVID-19.

Sad već znamo da ljudi mogu imati dugoročne zdravstvene posljedice od tog virusa, neurološke komplikacije, no sad za muškarce koji ovo gledaju postoji prava zabrinutost da mogu imati dugoročnih problema s erektilnom disfunkcijom zbog ovog virusa jer znamo da stvara probleme u vaskulaturi, kaže Grayson.

Pravo pitanje jest zapravo postoje li čvrsti dokazi za to što Grayson govori, a poprilično je teško pronaći naučne studije o tome koliko je pacijenata koji su preboljeli COVID-19 možda imalo dugoročnu erektilnu disfunkciju. Naime, pandemija ipak traje tek nešto manje od godinu dana.

Ipak, članak koji je objavljen u naučnom časopisu Journal of Endocrinological Investigation u julu piše da je erektilna disfunkcija moguća. Da bi penis normalno funkcionirao, potrebna mu je krv, odnosno nesmetan protok krvi, a COVID-19, između ostalog, utječe i na protok krvi.

Dokazi sugeriraju da novi koronavirus može u konačnici utjecati na unutarnju postavu krvnih žila i komora, odnosno endoteliju. Infekcija može izazvati kaskadu hemikalija koje se otpuštaju u tijelo i koje mogu dovesti do endotelijalne disfunkcije. To pak za posljedicu može imati remećenje protoka krvi te čak dovesti i do zgrušavanja krvi.

Postoje i pretpostavke da SARS-CoV-2 može utjecati i na testise kod muškarca, odnosno izazvati upalu u njima. Kao dokaz u prilog tome ide i članak objavljen 15. septembra u naučnom časopisu European Urology Focus, u kojem je opisano da je obdukcijom 12 preminulih COVID pacijenata pronađeno znatno oštećenje njihovih testisa, uključujući i tragove upale, nakupljanja fluida te smanjenja broja Leydigovih stanica (stanica sjemenika koja proizvodi i izlučuje testosteron).

Manjak testosterona isto tako može dovesti do erektilne disfunkcije.

Na kraju, treba uzeti u obzir i faktore poput stresa, tjeskobe i depresije te drugih mentalnih poteškoća koje se povezuju s oporavkom od bolesti COVID-19. Na koncu, nije bespredmetna tvrdnja i da je mozak naš najveći seksualni organ.

Narušeno mentalno zdravlje stoga jednako može utjecati na seksualni nagon kod muškarca.

Ipak, potrebno je još naučnih istraživanja, piše “Zimo“, da bi se precizno utvrdilo može li COVID-19 dugoročno dovesti do erektilne disfunkcije i koliko je česta baš takva posljedica kod muškaraca.

Sve u svemu, i ovo je samo još jedan razlog da se pandemiju COVID-19 doista shvati kao ozbiljan problem kojem se treba ozbiljno i pristupiti.

