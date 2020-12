Opasni simptomi koji su znak da koronavirus razara srce

Istraživanje objavljeno u The American Journal of Emergency Medicine potvrdilo je da pacijenti mogu doživjeti različite kardiovaskularne probleme – od aritmije, preko krvnih ugrušaka, do otkazivanja srca.

Studija iz Wuhana u Kini, odakle virus potječe otkrila je da su pacijenti s covidom-19, koji su imali povrede miokarda, imali sljedeće sličnosti: bili su starije dobi, dobili su upale u tijelu i imali su prateće kardiovaskularne komorbiditete.

Ovo su simptomi koji ukazuju da koronavirus štetno djeluje na kardiovaskularni sistem.

Oticanje noge

Jedan od znakova krvnog ugruška je oticanje na nozi – ali obično ne obje noge.

Bol u nozi

Ako imate krvne ugruške, bol često počinje u listovima i možete imati osjećaj kad da vam se noga grči, navodi Mayo clinic.

Crvena ili plavkasta koža na nozi

Ako vam ugrušak začepi vene na rukama ili nogama, oni mogu izgledati plavkasto ili crvenkasto. Vaša koža također može ostati bez boje od oštećenja krvnih sudova, prenosi “N1“.

Osjećaj topline u nozi

Možete doživjeti uporni, pulsirajući osećaj grča u nozi. Također možete iskusiti bol ili trnce kada stojite ili hodate. Kako se krvni ugrušak pogoršava, koža oko njega često postaje crvena i topla je na dodir.

Pritisak u grudima ili rukama koji se širi

Pritisak, stezanje, bol ili osećaj stezanja ili bola u grudima ili rukama koji se mogu proširiti na vrat, vilicu ili leđa, su znak za uzbunu.

Mučnina

Loša probava, žgaravica ili bol u stomaku simptomi su covida-19, ali i srčanog udara.

Hladan znoj

Kada vaše srce ima problema s radom, potrebno mu je više napora da pumpa krv. Možete osjetiti i anksioznost. Otuda pojačani znoj.

Umor

Konstantan, težak umor – ne samo uobičajena pospanost – može biti znak da vam srce otkazuje.

Nepravilni otkucaji srca

Ubrzani otkucaji srca ili usporeni rad srca, udruženi s bolovima u grudima ili otežanim disanjem, su simptom na koji morate obratiti pažnju.

