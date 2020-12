“ŽENA SE LIJEČILA PREKO INTERNETA PA SPRŽILA JEDNJAK”: Doktorka Grujičić upozorava na opasnosti

Iako je u današnje vrijeme skinuta stigma sa “alternativne medicine”, lekari ipak apeluju da se pacijenti ne liječe sami, već da se o svakoj mogućoj terapiji prvo posavetuju sa svojim ljekarom. Jer opasnosti od “neproverenih lekova” su ogromne.

O opasnostima liječenja preko interneta, koje je sve češća pojava u današnje vrijeme, govorila je i direktorka Instituta za onkologiju i radiologiju u Kliničkog centra Srbije, dr Danica Grujičić koja se u svojoj praksi susretala sa slučejevima gdje se ovakav vid lečenja završio tragično, prenose Novosti.

– Kada je u pitanju alternativa i altrnativno liječenje, imali smo pacijentkinju koja je spržila jednjak zato što je njena ćerka pročitala na intenetu da krečna voda topi tumor. Onda smo imali i pacijentkinju koja je umrla od gladi jer je pročitale negdje na internetu, ako ne jedete, tumor neće imati čime da se hrani itd. To su strašne stvari i upravo zato govorim da je internet opasnost – kaže doktorka Grujičić,piše Kurir.

– Jedno vreme je bio popularan vitamin B17. Vi ne znate kakve komplikacije su bile sa funkcijom jetre kod pacijenata koji su ga uzimali. Jetra je prečišćivač organizma i vi onesposobite svoju jetru zato što pijete nekakvu alternativu. Zato, nikakva alternativa dok ne razgovarate sa svojim onkologom, svojim lekarom – kaže dr Grujičić i dodaje:

– Loša strana interneta je što svako ko se ne razume u medicinu, ne da se ne razume, nego nema pojma ni o čemu, dozvoljava sebi da priča o vrlo ozbiljnim stvarima. Mogu da razumem kad neko kaže da koristi neku biljku i osjeća se dobro. To mogu da razumem. Ali da neko nudi lijek za rak, a da to nije ispitano od strane zvanične medicine, to je apsolutno nedopuštena kategorija – oštro je zaključila.

