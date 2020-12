MUČI VAS GLAVOBOLJA? Neka od ovih osam svakodnevnih navika JE KRIVA ZA VAŠE JAKE BOLOVE!

Želite li smanjiti glavobolju ili je čak i izbjeći, možda biste trebali pripaziti na neke od niže navedenih stvari koje su dio naših svakodnevnih navika, a mogu utjecati na početak glavobolje.

Preskačete obroke ili postite

Glavobolje su uobičajena reakcija na jaku glad, pa nikako i nikada ne preskačite obroke, a posebno doručak.

Koristite jake parfeme

Parfemi, mirisni sapuni, svijeće ili sredstva za čišćenje kuće mogu biti okidači za glavobolju, pa pripazite koje stavljate na sebe.

Previše fizičkog opterećenja

Naporan rad u teretani, posebno ako niste u formi ili su visoke temperature, mogu biti pozivnica za glavobolju. No, to ne znači da smijete preskakati aktivnosti jer će redovita tjelovježba sigurno utjecati na pojavu glavobolja.

Ne štitite oči

Jako sunce, noćna svjetla na automobilu i fluorescentne lampe mogu lako uzrokovati bol u očima. Ako nosite sunčane naočale po danu, pazite da ne gledate u ekran 8 sati i koristite odgovarajuće žarulje možete lako spriječiti pojavu glavobolje.

Jako vas pogađa stres

Među osobama koje pate od migrena, oko 70 posto njih se izjasnilo da je upravo stres okidač za njihove probleme.

Ne pijete dovoljno vode

Otprilike trećina onih koji pate od migrena ne piju dovoljno tekućine, a dehidracija je sigurno okidač i njih i običnih glavobolja.

Ne pazite što jedete

Koja će namirnica biti okidač, razlikuje se od osobe do osobe, ali najčešće su to alkohol, kava i određene vrste sira, masno meso, čokolada i umjetna sladila. Najbolji je savjet da vodite dnevnik prehrane kako biste mogli povezati koje to namirnice na vas loše djeluju,piše Novi.

Nemate rutinu odlaska u krevet

Bilo da previše ili premalo spavate, ili u krevet odlazite uvijek u drugo vrijeme, u pitanju je navika koja vas može učiniti osjetljivijima na pojavu glavobolje.

