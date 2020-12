Evo koliko je potrebno da se zarazite ako ste u sobi sa zaraženom osobom: Tokom večere sa 10 osoba bez maski…

Poštivanje propisanih zdravstvenih smjernica poput nošenja maske i održavanje distance može smanjiti rizik od zaraze koronavirusom. Novo istraživanje otkriva koliko bi minuta trebalo da se zarazite ako ste u sobi sa zaraženom osobom.

Koliko brzo će se dogoditi prijenos virusa sa zaražene osobe na zdravu ovisi i o tome poštuju li se preventivne mjere. Par znanstvenika s Massachusetts Institute of Technology (MIT) razvili su web stranicu utemeljenu na matematičkim modelima prijenosa, omogućujući korisnicima da steknu uvid u rizike u određenim situacijama. Korisnici mogu odabrati vrlo specifične uvjete poput veličine sobe, nose li se maske, ako da – koja je vrsta maske, kakva je razina vlage, koliko je osoba u sobi i kakva je ventilacija, piše FastCompany, a prenosi N1.

Alat omogućuje uvid u to koliko svaka situacija može biti opasna, od sjedenja u dnevnoj sobi s prijateljima do kupovine u trgovini i odlaska na koncert.

Večera bez maske

Večera za deset osoba u standardnoj sobi u kojoj nitko ne nosi maske sigurna je samo 18 minuta. John Bush, dr. Sc., jedan od tvoraca web stranice i profesor primijenjene matematike na MIT-u, rekao je da iako su osnovna zdravstvena pravila bila korisna, pretpostavka da su u svim situacijama bila 100 posto učinkovita bila je “opasna” i “previše pojednostavljena”.

Otvaranje prozora

Mijenjanjem nekih detalja u određenim scenarijima mijenja i vrijeme potrebno za zarazu. Primjerice, ako osobe ne večeraju nego nose masku, količina sigurnog vremena skoči za dvije minute. Ako se uz to otvori prozor i pojača ventilacija, sigurni ste još šest minuta.

No, ako računamo na to da ljudi ponekad povuku masku ili ne nose odgovarajuću masku, večera može biti sigurna samo 32 minute. Jedini problem ovog alata je to što pretpostavlja da je samo jedna osoba zaražena među prisutnima.

Facebook komentari