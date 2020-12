Koja temperatura tijela je normalna i kako se pravilno drži toplomjer?

Najniža temperatura mjeri se u ujutru, oko 6 sati, a najviša popodne, između 16 i 18 sati

Normalna temperatura zdrave osobe varira između 36 i 37 C stepeni, a kod žena u ovulaciji može da poraste i do 37,5 C stepeni. Ako pređe 38C, treba je snižavati uobičajenim kućnim lijekovima, a ako oni ne pomažu, treba se obavezno javiti ljekaru.

Temperatura se može mjeriti u usnoj šupljini, u rektumu, pa i uhu, ali je najčešće mjerimo toplomjerom ispod pazuha, tj. kako ljekari kažu, “aksilarno”.

Prije mjerenja, pacijent treba da bude neko vrijeme miran (može i da leži), da na puls i temperaturu ne bi uticale prethodne fizičke aktivnosti. Pazuh treba da bude suh, a toplomer čist, suv i postavljen tačno na sredinu pazuha.

Pazite da između njega i kože ne bude, na primjer, pidžama, i provjerite da li ste lijepo “istresli” toplomjer da ne pokazuje neku prethodno izmjerenu temperaturu.

Toplomjer se drži 10 minuta i tek tada očitajte temperaturu. Ako je potrebno, ponovite postupak. Za svako izvođenje zaključaka o zdravstvenom stanju, važno je uzeti u obzir i druge simptome – groznicu, drhtanje, tjelesnu slabost, bol u mišićima i tome slično.

Za svako izvođenje zaključaka o zdravstvenom stanju, važno je uzeti u obzir i druge simptome – groznicu, drhtanje, tjelesnu slabost, bol u mišićima, prenosi “Novosti“.

Beskontaktni toplomjer koristi se tako što se približi na oko 3 cm od kože, na sredini čela, a za očitavanje temperature potrebno je 3 sekunde. Važno je da nemate šiške (uopšte, kosu na čelu), da koža bude suha i čista, kao i da ne pomjerate toplomjer dok mjerite temperaturu.

Provjerite i uputstvo, jer mnogi proizvođači napominju da će očitavanje uvijek pokazati 0.5 stepena više nego što je vaša realna temperatura, mjerena toplomjerom ispod pazuha.

Facebook komentari