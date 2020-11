11 ranih znakova koji pokazuju da ste se možda zarazili koronavirusom

Portal Eat This, Not That popisao je o kojim je simptomima riječ.

1. Gubitak okusa

Gastroenterolog Amir Masou kaže da je gubitak okusa jedan od prvih simptoma zaraze koronavirusom. Može se pojaviti već dva dana nakon što ste se susreli s virusom, a može trajati mjesecima nakon što ozdravite.

2. Gubitak njuha

Osim okusa, dr. Massoud kaže da zaraženi covidom-19 mogu iskusiti gubitak njuha.

“Ako ga uočite, najbolje je odmah se javiti liječniku”, kaže.

3. Proljev

Iako su manje učestali od gubitka okusa i njuha, probavni problemi također mogu biti rani znak infekcije. Jedan od njih je proljev.

4. Mučnina

Drugi gastrointestinalni simptom zaraze je mučnina, otkriva dr. Massoud.

5. Nadutost

Prema istraživanju objavljenom u časopisu JAMA, 68 posto zaraženih ispitanika kao jedan od prvih simptoma naveli su nadutost.

Obično se javlja s još nečim kao što je lagano povišena tjelesna temperatura ili bol u tijelu.

6. Suhi kašalj

Više od 60 posto zaraženih ispitanika je suhi kašalj identificiralo kao jedan od prvih simptoma, prenosi “Index“.

7. Vrućica

Vrućica je znak da se tijelo bori s infekcijom, a pojavila se kod više od 55 posto zaraženih, prema istraživanju. Međutim, treba imati na umu da vrućica može biti i znak puno drugih bolesti koje se javljaju u sezoni respiratornih infekcija.

8. Bol u tijelu i mišićima

Bol u tijelu može ukazivati na covid-19. Ovaj simptom pojavio se kod 45 posto zaraženih ispitanika.

9. Glavobolja

Prema istraživanju, jedna trećina zaraženih iskusila je glavobolju.

10. Kratak dah

Kratkoća daha jedan je od simptoma zaraze koronavirusom. Obično se pojavljuje pet dana nakon infekcije, a studija objavljena u časopisu The Lancer otkriva da je većina pacijenata s ovim simptomom primljena u bolnicu sedam dana nakon što su se zarazili.

11. Upala grla

Otprilike trećina zaraženih koronavirusom prijavljuje upaljeno grlo. Međutim, to može biti i rezultat suhog kašlja koji nadražuje grlo.

